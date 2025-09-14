Toros
El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor y el director general de Administración Local, Francisco Abril
El torero Antonio Puerta descubre una placa en la plaza de toros de Cehegín por su décimo aniversario de alternativa.
Se trata de un azulejo conmemorativo, que quedará para siempre como recuerdo de su entrega y de lo que representa para su pueblo. El Ayuntamiento también ha querido entregarle una placa por este aniversario, horas antes de que se vista de luces en la tradicional corrida de fiestas, donde estará acartelado junto a Miguel Ángel Perera y Alejandro Talavante, en un encierro de La Palmosilla. Esta gran corrida tendrá lugar a partir de las 17,30 horas.
En el acto han estado presentes el protagonista, Antonio Puerta, la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, el presidente del Club Taurino, Pedro Moreno, el responsable de Asuntos Taurinos de la Región de Murcia, Francisco Abril, la diputada Regional, Pepa Carreño, así como miembros del Equipo de Gobierno y de la Corporación Municipal, junto a numeroso público, que no ha querido perderse este momento tan especial para el torero local.
La alcaldesa de Cehegín ha querido agradecer al torero por “llevar con orgullo el nombre de Cehegín por tantas plazas y por ser un ejemplo de esfuerzo y valor”, en este sentido ha destacado que se trata de “un homenaje en este Año Jubilar de la Virgen de las Maravillas, que quedará grabado en la historia de nuestras fiestas”.
Fin de fiestas
La Semana Grande de Cehegín concluirá esta noche con la procesión que lleve a la Virgen de las Maravillas, desde la iglesia de María Magdalena, hasta el convento de San Esteban, donde será custodiada y venerada por el pueblo de Cehegín, como han hecho en los últimos 300 años.
