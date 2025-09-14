Esta es la relación que tiene el cantante Ed Sheeran con Archena

La pedanía archenera de La Algaida ya vive sus fiestas patronales. La localidad ha proclamado ya a sus reinas y durante la noche de este sábado tuvo lugar su pregón. Este año la lectura del mismo estuvo a cargo de Clara Guillén, nacida allí, pero residente en Bristol: funcionaria de carrera, investigadora, docente en la Open University del Reino Unido, autora de un libro y de numerosos artículos científicos, con experiencia profesional en Londres y en la propia Bristol.

Sin embargo, este año el pregón traía consigo una gran sorpresa. Nada más acabar el discurso de la internacional algaidera, los asistente pudieron ver con sus propios ojos en la gran pantalla, ubicada en el escenario, al cantante británico Ed Sheeran.

El compositor envió un vídeo en el que felicitaba a todos los algaideros y algaideras, deseándoles unas felices fiesta. Su mensaje fue proyectado durante el programa de actos, despertando la ovación y la emoción del público, que acogió con entusiasmo el gesto del artista de las islas.

Ed Sheeran felicita mediante vídeo las fiestas de La Algaida. / Ayto. Archena

El pregón

El pregón de Clara Guillén "fue emotivo: evocó recuerdos y sentimientos compartidos, encendiendo la ilusión de vecinos y visitantes para unos días marcados por la unión del pueblo entorno a los actos religiosos la diversión y la gastronomía", aseguraron desde el Consistorio.

Entre los logros más relevantes de esta reconodida algaidera destaca su trabajo en Londres, desarrollando proyectos de traducción e interpretación para organismos y personalidades de máximo nivel, como Unicef y para el entonces Príncipe de Gales, hoy Rey Carlos III de Inglaterra.

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, presidió el acto y felicitó a la pregonera por "haber sabido transmitir con tanto cariño lo que significa La Algaida y sus fiestas para todos", al tiempo que reconoció el trabajo de la comisión de fiestas pedánea y del concejal de Festejos y Hermandad de la Virgen del Rosario, cuyo esfuerzo "hace posible un programa que une y mantiene vivas nuestras raíces".

Entre los eventos más destacados de la programación figuran la multitudinaria morcillada, las tradicionales gachasmigas, el popular azulete, la carrera de cintas en bicicleta y el desfile de carrozas, que cada año reúne a centenares de participantes y constituye uno de los momentos más esperados.