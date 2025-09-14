Los JDG de Lorca se acercan a los 50 años más vitales que nunca

Lorca ha vuelto a vestirse de deporte. Desde el pasado viernes y hasta el próximo 19 de octubre, la ciudad celebra la cuadragésima sexta edición de los Juegos Deportivos del Guadalentín (JDG), una cita que –desde hace casi medio siglo– transformará durante más de cinco semanas las calles, plazas, pedanías e instalaciones municipales en un gran escenario para la actividad física, la convivencia y la promoción de hábitos saludables.

Nacidos en 1979 en pleno clima de transición democrática, los Juegos fueron un reflejo del impulso social y político que comenzaba a reconocer la importancia del deporte como motor de bienestar colectivo. Aquella primera edición se planteó como un desafío: lograr que la gente se echara a la calle a caminar, correr, pedalear o escalar de noche por la sierra. Cuarenta y seis ediciones después, la idea sigue viva, con un programa que combina deporte federado de alto nivel con pruebas populares de marcado carácter festivo y participativo.

La marcha inaugural arrancaba en la Alameda de la Constitución. / L.O.

La inauguración volvió a tener como protagonista a la marcha a pie, esta vez con salida y meta en la Alameda de Las Columnas debido a las obras de soterramiento del tren de alta velocidad. A esta primera cita sucederán otras de marcado carácter participativo como la ruta al Cejo de los Enamorados, prevista para el 28 de septiembre, que cada año reúne a centenares de senderistas; la carrera popular 'Run for Parkinsons' (5 de octubre); la esperada travesía nocturna de montaña (11 y 12 de octubre) o el ciclopaseo de clausura (19 de octubre), auténticos emblemas de la participación ciudadana.

Los más pequeños encuentran también su espacio en programas como 'Atletismo en la calle', que acerca la iniciación deportiva a colegios y parques; mientras que los mayores participan en los Juegos y Deportes de la 3ª Edad, subrayando que la práctica física no entiende de edades. El calendario se completa con los 'Lunes Saludables' en pedanías, jornadas de yoga, fitness y aquazumba, y competiciones inclusivas como el Trofeo Apandis de fútbol 8 adaptado, previsto para el 3 de octubre. Todo ello sin olvidar la vertiente competitiva, que este año trae novedades como el Campeonato de España de Dupletas de Petanca, la Copa Federación de Baloncesto o el nuevo torneo de baloncesto 3x3 en la Plaza de España.

La llama del deporte también está presente en la olimpiada lorquina. / L.O.

Para la gente

"Los Juegos son, ante todo, una fiesta del deporte para la gente. Queremos que cualquier persona, independientemente de su edad o condición, encuentre en este calendario una oportunidad de moverse, disfrutar y compartir experiencias. Esa es la verdadera esencia que nos mantiene vivos tras casi medio siglo", argumenta el concejal responsable de Deportes, Juan Miguel Bayonas.

En la misma línea, el director técnico de los JDG, José Luis Lozano, destaca el papel colectivo que sustenta la olimpiada lorquina: "Cada año, este programa nace del esfuerzo y la ilusión compartida por clubes, asociaciones, técnicos, voluntarios y patrocinadores. Los Juegos han dejado de ser solo un evento deportivo para convertirse en un símbolo de nuestra ciudad, un legado que seguirá latiendo mientras Lorca siga siendo una ciudad que vive y respira deporte".

Parte de la programación de esta edición de los JDG. / L.O.

La edición de 2025, además, se apoya en una imagen gráfica de estilo retro-minimalista, firmada por el diseñador lorquino Francisco Javier Martínez, que rinde homenaje a los carteles deportivos de los años 70 y 80. Una manera de recordar, también desde el arte, que la historia de los Juegos es la historia de una ciudad que aprendió a reconocerse a través del deporte.

Hoy, más de cuatro décadas después de aquella primera apuesta, los JDG mantienen intacta su vocación: ser un acontecimiento abierto, universal y participativo donde tradición y renovación conviven. En cada zancada, en cada pedaleo y en cada aplauso del público, late la convicción de que Lorca, una vez más, vuelve a echarse a la calle para celebrar el deporte como patrimonio común.