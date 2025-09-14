Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La exposición de Campoder en Lorca permite 'recorrer' 178 kilómetros de un vistazo

La muestra, itinerante, propone rutas señalizadas en ocho municipios de la Región de Murcia

El alcalde, Fulgencio Gil, examina los senderos propuestos en Lorca.

El alcalde, Fulgencio Gil, examina los senderos propuestos en Lorca. / L.O.

Daniel Navarro

La Plaza de Colón acoge hasta este martes la exposición itinerante de la Red de Senderos del Grupo de Acción Local Campoder. Una propuesta única para descubrir, en un mismo espacio, la esencia de ocho municipios y la variedad de paisajes que ofrece el territorio rural a través del sendero Campoder GR 257.

Bajo el título ‘Ocho municipios, ocho puertas de entrada a la naturaleza’, la muestra se compone de varios paneles expositivos, en los que los protagonistas son cada uno de los municipios integrantes de la red, es decir, Mazarrón, Fuente Álamo, Águilas, Totana, Cartagena, Murcia, Puerto Lumbreras y Lorca. En cada panel, los visitantes podrán encontrar fotografías de gran formato que capturan la personalidad del lugar, mapas esquemáticos con el trazado de la ruta y sus puntos de interés.

Fulgencio Gil, María Hernández y Ángel Meca durante la presentación.

Fulgencio Gil, María Hernández y Ángel Meca durante la presentación. / L.O.

De esta forma, se pretende acercar el sendero a la población, aportando datos técnicos de altitud máxima, distancia, tiempo estimado y nivel de dificultad, información de interés para los amantes del senderismo y el ciclismo. Además, la exposición permite descubrir la importancia y el patrimonio de cada uno de los municipios con carácter único. De hecho, cada itinerario ha sido señalizado siguiendo criterios de calidad, accesibilidad y mínimo impacto ambiental, incorporando también medidas de seguridad para conformar una experiencia tranquila.

Desde el 2000

Al respecto de Campoder, la Asociación para el Desarrollo Rural, cabe destacar que trabaja desde el año 2000 por un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio rural que conforma su ámbito de actuación, que se extiende por los municipios de Mazarrón, Fuente Álamo, Águilas, Totana, Lorca, Murcia, Cartagena y Puerto Lumbreras. Allí, la entidad impulsa proyectos de conservación del medio ambiente, apoyo al emprendimiento rural, valorización del patrimonio cultural y promoción del turismo sostenible, entre otros objetivos y en colaboración con ayuntamientos, asociaciones y agentes económicos.

