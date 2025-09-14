Eventos
El aforo de la Plaza de Toros de Lorca crece hasta las 5.000 personas
La instalación de gradas supletorias en la parte superior permite ampliar la capacidad en 1.000 asientos
5.000 personas podrán presenciar los próximos eventos que se celebren en el Coso de Sutullena de Lorca. Así lo han señalado fuentes municipales, que confirman el fin de los trabajos iniciados el pasado mes de octubre para dotar de 1.000 asientos más a la plaza, que tras las obras de rehabilitación homologaba una capacidad de 4.000 espectadores.
Entre los eventos que acogerá la Plaza de Toros estos próximos días, se encuentran citas como los conciertos de Vanesa Martín y Antoñito Molina, como platos fuertes, pero también la celebración de multitud de encuentros para todos los públicos. Así, además de espectáculos musicales y actividades infantiles, el albero de Sutullena también será escenario de la tradicional corrida de Feria.
Este evento tendrá lugar el domingo 21 de septiembre, con una combinación encabezada por el gran José María Manzanares, que demuestra su compromiso con la ciudad tras no haber podido participar en la corrida del pasado Sábado de Gloria, que protagonizará la terna junto con Paco Ureña, el diestro lorquino baluarte de nuestra ciudad, y Juan Ortega, en lo que será su debut en Lorca; en definitiva tres nombres propios de la Tauromaquia que alternarán frente a astados de la prestigiosa ganadería de Álvaro Núñez.
Aún a la venta
Por el momento, ya son 2.000 los abonados con los que cuenta el festejo taurino; y todos aquellos interesados en acudir a la celebración podrán obtener sus entradas en las taquillas del Teatro Guerra, como sede disponible para la compra de localidades de manera física, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas; y a través de la web bacantix.com para su adquisición on line, evitando desplazamientos.
Cabe recordar que próximamente comenzarán los trabajos para el acondicionamiento cultural del Coso de Sutullena, con la instalación de la nueva sede del Club Taurino de Lorca, junto a un local que también albergará el aula cultural ‘Francisco Montoya’, el museo taurino, una zona expositiva, además del propio enclave de la plaza, donde se podrán realizar multitud de actos y eventos.
