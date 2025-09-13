La segunda edición de ‘Rueda’ contará con ocho municipios más que en 2024

La segunda edición de la feria de turismo de interior ‘Rueda’ amplía su alcance y vuelve a Totana los días 17, 18 y 19 de octubre con la participación de 19 municipios, ocho más que en 2024, para mostrar la diversidad turística que ofrece la Región de Murcia.

Así, a Aledo, Archena, Caravaca de la Cruz, Cieza, Jumilla, Moratalla, Yecla, Mula, Cehegín, Lorca y Totana se suman este año Abanilla, Alguazas, Beniel, Calasparra, Fortuna, Lorquí, Molina de Segura y Puerto Lumbreras.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, junto con el alcalde de Totana, Juan Pagán, presentó ayer los los detalles de esta feria experiencial en el centro histórico de Totana, entre la plaza de la Constitución y la plaza de la Balsa Vieja, en la que cada municipio participante mostrará su potencial turístico a través de sus propios espacios expositivos.

«Ha bastado una edición para que ‘Rueda’ aparezca como un evento de referencia en la promoción del turismo de interior, cultural y sostenible. Este evento, que reunió a profesionales del sector, instituciones públicas, empresas privadas y visitantes interesados en descubrir el potencial turístico del interior de la Región de Murcia y zonas aledañas, superó las expectativas, atrayendo aproximadamente a 20.000 visitantes», explicó la consejera.

La programación de este año contempla alrededor de un centenar de actividades gratuitas, entre las que se incluyen más de 50 talleres, ‘showcookings’, demostraciones de artesanía, catas, degustaciones, gastroexperiencias, conciertos, rutas y visitas guiadas.

Entre las principales novedades destaca la celebración de un mercado artesanal de productos de la Región.

También se realizarán entre los asistentes un sorteo de 50 lotes (que incluyen noches de hotel y productos artesanos) y otro de 50 kits de productos artesanos.

El programa incorpora, asimismo, dos macro-talleres gastronómicos en los que podrán participar hasta 100 personas en cada sesión. Estas actividades tendrán como objetivo dar visibilidad y promocionar las Denominaciones de Origen de la Región.

Para potenciar la parte de naturaleza se llevarán a cabo diferentes actividades deportivas, como rutas de senderismo, que finalizarán en el paraje de La Santa.