Blindarse frente a futuras avenidas seis años después de las graves inundaciones

Después de seis años desde las inundaciones de 2019, San Javier ha modificado de manera sustancial los recursos propios con los que poder mitigar los efectos de unas lluvias torrenciales que potencialmente podrían volver a afectar al municipio. Esto ha sido posible gracias a la determinación municipal para tratar de dar una solución a las consecuencias de este tipo de fenómenos climáticos y a una inversión millonaria, que desde los últimos 10 años ha ascendido a 25.018.714 euros, en obras que tienen como objetivo tanto el cuidado de las personas y los bienes como el ecosistema del Mar Menor. La inversión de esta última década a través de fondos municipales, regionales y europeos ha permitido construir un total de 14.800 metros lineales de tuberías capaces de contener 86.850 metros cúbicos de agua.

Avenida Aviación Española.

Aunque difícilmente se podrá evitar ese tipo de fenómenos extremos en el futuro, el municipio de San Javier ha dado un gran salto en materia de prevención en estos últimos años, y en la actualidad cuenta con nuevas infraestructuras que contribuyen a blindar el municipio y el Mar Menor frente a las consecuencias más graves de unas lluvias torrenciales. Este tipo de obra, que una vez soterrada pasa a ser invisible, tiene nombre, está localizada y ha supuesto un esfuerzo y una inversión importante. Entre las más destacadas se encuentra la construcción de los colectores norte y sur y un nuevo embalse de laminación con una inversión de 6,2 millones de euros, así como la ampliación de la estación depuradora con dos nuevas balsas de recogida de pluviales que han supuesto una inversión de más de 2 millones de euros.

Canalización de aguas en La Calavera.

La construcción de tres tanques ambientales, que evitan la llegada de los primeros arrastres de las lluvias al Mar Menor, supusieron una inversión de 8,5 millones de euros. Junto a obras de esta envergadura se han realizado otras que actúan directamente en zonas más vulnerables como el colector de pluviales, que se construyó en el barrio de Los Pescadores con una inversión de 611.244 euros, o el nuevo drenaje de la avenida Miguel Ángel Blanco, con una inversión de 235.795 euros. Otras obras decisivas han sido el drenaje de la avenida Aviación Española, con un gasto de 541. 208 euros, el aumento de la capacidad de drenaje de la rambla de Macodesa, que supuso una inversión de 350.000 euros, el paso peatonal con canalización de aguas de Pozo Aledo, con 327.313 euros, y las obras de protección contra inundaciones en el colegio El Recuerdo, que supuso un gasto de 250.000 euros. Una de las obras más especiales es la que se ha realizado en la Vereda del Vinco, que con una inversión de 550.000 euros se ha reconvertido en un camino inundable que funcionará como zanja filtrante que en seco funciona como zona de esparcimiento ciudadano. El listado de obras escudo contra inundaciones, que incluye la red separativa de pluviales del saneamiento, incluye el colector de la calle San Luis, con una inversión de 610.998 euros, y otras canalizaciones y colectores en calle Gran Canaria, entre Los Ríos y La Calavera, avenida Cabo Huertas y calle Padre Juan, con una inversión total de 103.873 euros.

Entronque del colector norte y el de Aviación Española.

A todo esto habría que añadir nuevos proyectos ya iniciados como la reconversión en un parque inundable del aparcamiento de la rambla de Macodesa, adquirido para ese fin por el Ayuntamiento, pero tristemente, nada será suficiente para aportar la seguridad y confianza que merecen los ciudadanos si no se actúa en la Rambla de Cobatillas. «No hay tubería que pueda acoger la bajada torrencial de la rambla en episodios extremos», señala el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, quien vuelve a reivindicar al Ministerio de Transición Ecológica la necesidad de contener mediante diques el agua que se genera 15 kilómetros arriba para minimizar los efectos de su paso por el municipio. Luengo ha vuelto a exigir «compromisos reales con presupuesto» para la realización de estas obras que ya fueron incluidas en el Plan Vertido 0 a través de un estudio del propio Ayuntamiento, que recoge 14 diques de contención y otras medidas complementarias que laminen las aguas y eviten su llegada caudalosa al municipio y al Mar Menor.