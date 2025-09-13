Fernando López Miras ya es Mayordomo de Honor del Paso Blanco de Lorca

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, recibió en la noche de este viernes el nombramiento de Mayordomo de Honor del Paso Blanco. Visiblemente emocionado, el jefe del ejecutivo regional aceptaba el reconocimiento de manos de Ramón Mateos, presidente de la cofradía, en presencia de la Stma. Virgen de la Amargura y de numerosos blancos que abarrotaban la Capilla del Rosario.

De esta forma, el XXVIII aniversario de la coronación canónica de la titular blanca quedará siempre en el recuerdo cofrade de la Ciudad del Sol como el día en que se reconoció "a un blanco de pro". De hecho, el propio López Miras ensalzó "el orgullo" que supone "mostrar al mundo la Semana Santa de Lorca", de manera que "cada vez nos conozca más gente y en más lugares".

Así ha sido el nombramiento de Fernando López Miras como Mayordomo de Honor del Paso Blanco de Lorca /

Precisamente ese afán, así como sus años de trabajo incansable en el seno de la cofradía, con la que ha mantenido de forma inalterable una estrecha vinculación, participando de forma habitual en sus procesiones como hebreo, costalero del Stmo. Cristo del Rescate o, durante los dos últimos años, guiando la cuadriga de Teodosio I 'El Grande' era lo que llevaba a la Junta General del Paso Blanco a aprobar el nombramiento, que se consagraba este viernes.

Fernando López Miras caracterizado como Teodosio I el pasado Viernes Santo. / Elisabet Soto

Durante el acto, López Miras se mostraba honrado por un reconocimiento que sólo atesoran pocas personalidades, entre otros, el rey Felipe VI, el director artístico Emilio Felices, el imaginero José Sánchez Lozano, o el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.

Pregonero en 2019

En este sentido, cabe recordar que el nombramiento como Mayordomo de Honor no es la primera honra que López Miras recibe de la cofradía, puesto que en el año 2019 fue elegido como pregonero de la Semana Santa. En aquel momento, a través de un texto cargado de emoción, el presidente de la Comunidad relataba recuerdos familiares de su infancia y sus experiencias de juventud alrededor de los Desfiles Bíblico-Pasionales, que calificaba de "bendita y arrebatadora locura".