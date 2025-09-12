Triana Fernández Gómez, Amazona Infantil del Bando de los Caballos del Vino de Caravaca

La pequeña de 11 años estaba comiendo con su familia en un restaurante de Caravaca, cuando el presidente del Bando de los Caballos del Vino, Jesús Torres, acompañado de su junta le comunicaba la noticia de que en ella recaída el nombramiento de Amazona Infantil del Bando de los Caballos del Vino para los años 2025 y 26. La pequeña no podía contener la emoción cuando ha conocido la designación poniendo de manifiesto que “ha sido toda una sorpresa, no me espera que me eligieran Amazona”.

En la comitiva también estaba la Amazona mayor Mónica García y el Caballista del Año, Diego Sánchez.

Por su parte, el presidente del Bando, Jesús Torres, ha puesto de manifiesto que “ha sido una gran elección, muy emotiva tanto para ella como para toda su familia”, en este sentido ha destacado que “creo que esta emoción nos va a acompañar durante sus dos años como Amazona infantil”.

La nueva Amazona Infantil, junto al presidente del Bando, la Amazona Mayor y el Caballista del Año / Enrique Soler

Triana cursa sus estudios de 6 de primaria en el Colegio de Nuestra Señora de la Consolación de Caravaca, pertenece a una familia muy vinculada al mundo de las costumbres populares.

Con estos nombramientos, el Bando de los Caballos del Vino rinde homenaje a tres personas que encarnan la pasión, la entrega y el respeto por esta fiesta tan nuestra. Su elección ha sido recibida con entusiasmo entre peñas y caballistas, y se espera con gran ilusión su participación en los actos que tendrán lugar a lo largo de los próximos años.