La transformación de San Cristóbal, en Lorca, avanza con otra demolición

Sigue el proceso de demolición y limpieza de la Unidad de Actuación 23, la gran zona de expansión urbanística del barrio de San Cristóbal. Y lo hace con el derribo de varias construcciones junto al espacio que en un futuro ocupará el nuevo centro de salud de la zona; todo ello en el espacio ocupado anteriormente por una zona industrial degradada, en el Puente de los Carros. Las ediles de Urbanismo y Fomento, María Hernández y Rosa Medina respectivamente supervisaban las últimas demoliciones que se están ejecutando en el lugar.

A este respecto, la edil responsable de Fomento calificaba el proyecto de regeneración del solar –de casi 4.000 metros cuadrados– como uno de los "más ambiciosos" de la presente legislatura. Tanto es así, que el Ayuntamiento pretende renovar y revitalizar buena parte de la barriada a través de la creación de espacios verdes, viales con optimización de la conectividad y la permeabilidad, nuevas zonas edificadas, con más infraestructuras y más viviendas.

Medina y Hernández supervisaban los trabajos de demolición. / L.O.

"La transformación va tomando forma con la demolición de viejas estructuras de antiguas fábricas y viviendas en estado de ruina, el traslado de la Plaza de la Hortaliza y la futura construcción del Centro de Salud de San Cristóbal", añadía Medina Mínguez. En relación con la UA23, cabe destacar que la actuación en el solar será integral, puesto que se llevará a cabo la renovación de todos los servicios de abastecimiento, saneamiento, alumbrado público, red de riego y las canalizaciones para el soterramiento de las líneas de baja tensión y telecomunicaciones.

Además, las zonas de tráfico rodado contarán con pavimento de aglomerado impreso y la zona de la plaza de pavimento de piedra natural con adoquín de granito en varios formatos y colores. Y se renovará el alumbrado público con nuevas luminarias de tipo led.

En trámite

Por su parte, la concejala de Urbanismo reconocía que los trámites para la urbanización del terreno están siendo "largos y complicados", aunque siguen su curso. "Hemos logrado espacio suficiente para la construcción de la nueva infraestructura sanitaria, pero también para generar una gran bolsa de suelo donde se podrán levantar unas 250 viviendas, en bloques de hasta siete plantas, y 4.800 metros cuadrados de locales en planta baja, que permitirán dinamizar todo el entorno que estaba muy degradado" aportaba Hernández Benítez.

Vista general del solar de la UA23, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

"El próximo paso será la urbanización de todo el entorno, con nuevos viales. Va a ser una transformación integral", insistía la responsable de Urbanismo, que recordaba: "la parcela contará con en torno a 900 metros para equipamiento, unos 1.647 serán edificables y 1.320 se destinarán a nuevos viales. Estamos poniendo a disposición de los lorquinos suelo y viviendas en un momento en que el mercado inmobiliario precisa de nuevos hogares", terminaba.

Otras actuaciones

Además de los trabajos que desde hace meses se desarrollan en la Unidad de Actuación 23, se han acometido otras acciones como el arreglo de la calle Arcos o el traslado de la Plaza de la Hortaliza. En este último caso, la demolición del viejo edificio permitirá crear un nuevo bulevar peatonal, con lo que se mejorará tanto el acceso como las vistas de la iglesia parroquial de San Cristóbal. Asimismo, gracias a la inversión municipal de 150.000 euros, se creará una zona de plataforma única hasta la fachada de la Casa del Paso Encarnado y las intersecciones de las calles Presbítero José Macho y Portijico, y las zonas de tráfico rodado darán prioridad peatonal.