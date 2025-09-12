INSTALACIONES
El nuevo centro comercial de Cieza ya es una realidad
El parque comercial y de ocio Los Olivos pretende convertirse en un referente comercial, gastronómico y de entretenimiento en la Región
Este jueves se inauguró el parque comercial y de ocio Los Olivos. “Un espacio moderno accesible y diseñado para convertirse en un referente comercial, gastronómico y de entretenimiento en la Región de Murcia”, destacan fuentes del centro comercial.
“El centro, prosiguen las citadas fuentes, se encuentra ubicado estratégicamente junto a la A-30 (salida 91) y dispone de 30 locales que reúnen las mejores marcas, una amplia zona de restauración y propuestas de ocio para toda la familia. Por ello, el proyecto ofrece un entorno cómodo, moderno y accesible, con amplias zonas verdes, parking gratuito y una programación de actividades para todas las edades”.
Al acto institucional asistieron el presidente de la Región de Murcia Fernando López Miras; el alcalde de Cieza Tomás Rubio; la diputada nacional murciana Miriam Guardiola; así como los alcaldes de Murcia, Hellín y Santomera y diversos miembros del Gobierno regional y concejales de la Corporación municipal.
Además, la promotora del parque comercial logró la presencia de destacados empresarios de ámbito nacional, invitados especialmente para esta ocasión.
Finalmente, este centro “nace con la vocación de impulsar la economía local, atraer visitantes y convertirse en un punto de encuentro donde el comercio, la gastronomía y el ocio convivan en un mismo espacio”, concluyen las fuentes mencionadas.
