La Feria de Lorca incorpora un día para los estudiantes universitarios

La ciudad de Lorca sigue con los preparativos para su Feria y Fiestas y, como no puede ser de otra manera, siguen llegando novedades desde la concejalía de Festejos. Así, tras presentar las actividades especialmente desarrolladas para los niños, este viernes se daba a conocer la incorporación al programa del Día del Universitario, creado con los estudiantes del Campus de Lorca en mente.

La iniciativa, ideada para "fomentar el carácter universitario de la ciudad", tendrá lugar el 25 de septiembre, y entre las propuestas más destacadas está el descuento de un euro en las consumiciones que realicen en la zona de ocio nocturno del Huerto de la Rueda y en las atracciones, siempre y cuando se aporte el carné universitario.

María de las Huertas García durante la presentación del evento. / L.O.

Además, ese día se repartirán diferentes regalos con el membrete del Campus de Lorca, y en la carpa del recinto ferial se instalará un toro mecánico, un set de maquillaje y tattoo, así como una plataforma fotomatón 360º. Todo ello acompañado de los sones de The Tracks y el DJ 'Danygin'.

El resto del año

“Aunque la iniciativa se centra en un día, nuestro propósito es que los estudiantes disfruten de la Feria de Día y de todo lo que Lorca tiene que ofrecer, pero no sólo en estas fechas sino también el resto del año, propiciando incluso que puedan pernoctar en la ciudad, y conocer más a fondo nuestra gastronomía, hostelería y toda la gran y excepcional oferta cultural y patrimonial del municipio, suponiendo una ‘llamada de atracción’ para futuros visitantes y turistas", sumaba la edil responsable de Festejos.