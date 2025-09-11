Lorca pone coto a la acumulación de enseres en los balcones

En los próximos días los ciudadanos de Lorca podrán decidir si aprueban la renovada ordenanza municipal sobre protección de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales. Fulgencio Gil, alcalde de Lorca desvelaba tal extremo este jueves, explicando que el objetivo principal de la misma será luchar contra la presencia o acumulación de objetos, elementos y enseres en espacios de viviendas y edificios que sean visibles desde el exterior.

A este respecto, el regidor señalaba que la modificación –pese a que el texto original ya permitía sancionar este tipo de conducta– servirá para conseguir "que exista un apartado específico dentro de la ordenanza municipal que desarrollo este tipo de cuestiones", de manera que se pueda dar respuesta a las peticiones de numerosos ciudadanos y colectivos vecinales.

Fulgenncio Gil, alcalde de Lorca, daba cuenta de la apertura del proceso. / L.O.

En este sentido, cabe recordar que la ordenanza que se pretende ampliar data de 2010 cuando y, según fuentes municipales, fue creada "para preservar el espacio público como un lugar de encuentro, convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio y recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de las demás personas y a la pluralidad de expresiones y de formas de vida diversas, que enriquecen nuestra ciudad".

"Su articulado merece ser ampliado y mejorado para atender determinadas cuestiones que afectan al ornato público y que en los últimos años se han convertido en una constante demanda vecinal", señalaba Gil Jódar. Entre los elementos que se suelen contemplar en los balcones y fachadas de la ciudad se encuentran: colchones, somieres, bombonas de butano, tendederos o incluso la cartelería de los establecimientos comerciales. "Los problemas que se pretenden solucionar con esta iniciativa son la proliferación de elementos en fachadas de edificios y viviendas que distorsionan la imagen de los mismos y degradan su entorno urbano. Se trata además de concienciar sobre lo inadecuado de estas conductas para mejorar la convivencia vecinal", sentenciaba el regidor.

A este respecto, cabe señalar que durante 10 días hábiles (a contar desde el inicio del trámite de consulta pública previa), ciudadanos y organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma podrán aportar sus opiniones.

Nuevas luminarias en San Vicente

En lo relativo al ornato de las calles de la ciudad, este jueves seguía avanzando el plan de renovación de las luminarias del Casco Histórico. Concretamente, los trabajos llegaban a la Plaza de San Vicente, donde se instalaban 13 nuevas farolas con tecnología LED, que sustituyen a las antiguas de vapor de sodio.

Antonio David Sánchez supervisa los trabajos en San Vicente. / L.O.

Asimismo, se ha renovado el cableado y añadido un nuevo módulo de comunicación telemática, que permitirá regular cada punto de luz de forma individual. "Resultará muy útil durante eventos, actividades o festivales, ya que se puede adaptar la iluminación sin afectar a toda la plaza", explicaba Antonio David Sánchez, concejal de Servicios Industriales, que supervisaba los trabajos.

Fundamentada en la eficiencia energética, la actuación se suma a las ya ejecutadas en cerca de una decena de travesías y que supusieron la renovación de un total de 156 luminarias.