Los Juegos Deportivos del Guadalentín arrancan mañana en Lorca con la marcha popular

En la tarde de este viernes, el deporte volverá a tomar la Ciudad del Sol. Y lo hará, como ocurre desde hace 46 años, de la mano de los Juegos Deportivos del Guadalentín, que arrancarán con la marcha popular. Una vez más, miles de personas tomarán parte en la marcha inaugural, que discurrirá por las calles de la ciudad, aunque por un recorrido distinto al usual debido a las obras de integración urbana del ferrocarril.

El evento partirá a las 20.30 horas desde Las Columnas, pudiendo recoger las pulseras de inscripción a partir de las 19:15. Además la caminata, que cada año atrae a familias, clubes, deportistas y ciudadanos de todas las edades, conserva su carácter solidario. En esta edición se dará visibilidad a la Asociación de Diabetes de Lorca y Comarca (Adilor).

Juan Miguel Bayonas, edil de Deportes, daba todos los datos de la marcha popular. / L.O.

Para facilitar el acceso y el desarrollo de la prueba en las mejores condiciones, este año se ha habilitado un sistema de inscripción con pulsera de un solo uso, personal e intransferible, que permitirá al portador/a recoger la camiseta conmemorativa de la 46ª edición de los JDG y participar en el sorteo de regalos que se realizará tras finalizar la marcha y el acto inaugural.

Embajadores olímpicos

En la marcha también se espera que participen los embajadores de los JDG, un honor que este año ha recaído en los integrantes del equipo olímpico nacional de vóley-playa del Centro Internacional de Vóley Playa de Lorca (CIVP). Elegidos como reconocimiento a su trayectoria deportiva pero también a la promoción que realizan de Lorca y de su cultura deportiva en las diferentes pruebas en las que participan al tener en la Ciudad del Sol una de sus sedes de entrenamiento y preparación. Los integrantes de este equipo y ‘embajadores’ de la olimpiada lorquina son: Tania Moreno, Daniela Álvarez, Pablo Herrera y Adrián Gavira, junto a los entrenadores Fran Marco y Antonio García de Alcaraz

El concejal de Deportes, Juan Miguel Bayonas, aprovechaba la presentación para animar a toda la sociedad lorquina a participar en el acto inaugural de los JDG: "Quiero invitar a todas las familias, amigos y vecinos de Lorca a que mañana vivan con nosotros el arranque de los 46º Juegos Deportivos del Guadalentín. La marcha popular es el mejor ejemplo del espíritu que mueve a estas ‘olimpiadas lorquinas’: convivencia, solidaridad y deporte para todas las edades. Será una tarde para disfrutar, para caminar juntos y para llenar de color nuestras calles, por eso animo a los clubes a que vengan con sus equipaciones para dar visibilidad al gran trabajo que realizan para promocionar la actividad física y los eventos deportivos".