La Feria de Lorca amplía el horario de aplicación de los descuentos para niños

Este año, los niños y niñas de Lorca podrán hacer uso de los vales de descuento para las atracciones repartidos por el Ayuntamiento durante una hora más. Así lo desvelaba María de las Huertas García, edil responsable de Festejos, que agradecía a la Asociación de Feriantes "por el esfuerzo que para ellos supone esta iniciativa". En total, se repartirán casi 50.000 tickets en los diferentes colegios, guarderías y oenegés del municipio, pudiendo utilizarse lunes, martes y jueves de feria, desde las 18 a las 22 horas.

Los bonos, creados hace años con el objetivo de ayudar a las familias lorquinas y contribuir al disfrute de los más pequeños, tal y como recordaba la concejala, permitirán realizar un total de 160.000 viajes con descuento cada día. Pero este no será el único atractivo de la Feria para el público infantil, pues también se han programado varios espectáculos y conciertos.

María de las Huertas García, edil de Festejos. / L.O.

El más multitudinario se llevará a cabo el 24 de septiembre, a las 19:30 horas en el Coso de Sutullena. Con entrada gratuita hasta completar aforo, se trata del espectáculo infantil, ‘Drilo Rock’. "La Pandilla de Drilo nos visita para que los más pequeños canten, bailen y disfruten con nuevas canciones y con los temas más conocidos de esta divertida pandilla llegada desde la mágica isla de Shalambá", explicaba García Díaz.

Otras actividades

Asimismo, se pondrá en marcha una guardería infantil con talleres con monitores y una ludoteca, financiados por el Plan Corresponsables, que se realizarán en la entrada al jardín del Palacio de Guevara, para niños de 3 a 12 años de edad, con talleres, maquillaje, globoflexia, castillo hinchable, ludoteca, “kermesse”, oca y plasmacar con personajes. Será los días 20, 21, 26 y 27 de septiembre. A todo ello, se sumará un concierto especialmente dedicado para ellos: “Lorca Familia Violín Suzuki, el lunes 22 de septiembre, a las 19:30 horas, en Plaza Real, con entrada libre; donde también tendrá lugar la representación infantil gratuita “Las Cuatro Estaciones”, que será el martes 23, a las 18 horas; además del tradicional ‘Encierro Infantil’, que se anunciará próximamente.