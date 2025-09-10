Presentadas las Fiestas del Vino 2025 en Bullas: tradición, cultura y enoturismo del 18 de septiembre al 5 de octubre

El Valle del Aceniche ha acogido la presentación oficial de las Fiestas del Vino de Bullas 2025, una cita imprescindible con la cultura vitivinícola que se celebrará del 18 de septiembre al 5 de octubre. Durante estas semanas, el municipio se llenará de actividades para todos los públicos, desde exposiciones y jornadas de puertas abiertas hasta experiencias de vendimia, visitas guiadas, talleres y música.

El acto de presentación ha contado con la presencia de la concejala de Turismo, Águeda Fernández, los bodegueros Pepa Fernández (Bodega Balcona) y Alfonso García (Bodega Monastrell), así como con Pepe Sánchez, Maestro del Vino 2024.

La programación comenzará el jueves 18 de septiembre con la inauguración de la exposición ‘Entre cepas, uvas y duelas’ del artista Antonio Ciezas. Al día siguiente, el viernes 19, tendrá lugar uno de los eventos más esperados: la Noche Temática del Vino, una muestra enogastronómica de la Ruta del Vino de Bullas en el Centro Joven La Almazara, amenizada por la música del grupo Che-Swing.

Maestro del vino

Durante la presentación de las Fiestas del Vino / La Opinión

El sábado 20, se celebrará el emotivo acto de nombramiento del nuevo Maestro del Vino, que este año recae en Pedro Sánchez Pujante, conocido como “Pedro el de la Patrona”, viticultor de Bullas con una trayectoria ejemplar en el cuidado de la vid y la preservación del legado cultural de su tierra. Antes, por la mañana, se podrá disfrutar de un paseo ambiental entre viñedos con la empresa local Naturaventura El Romero. El domingo, habrá visitas guiadas gratuitas al Museo del Vino.

La agenda cultural continuará el jueves 25 con la inauguración de la exposición ‘Eco interior: Raíces, monstruos y viñedos’, de la artista bullense La Tani, en el Museo del Vino. Durante el fin de semana del 27 y 28 de septiembre, Bullas vivirá intensamente la vendimia: el sábado se celebrará un taller de vendimia en Bodega Monastrell, una jornada de puertas abiertas en el Museo del Vino y la Feria Infantil de la Uva en la Plaza de España, con talleres, música tradicional y pisada infantil de la uva. El domingo 28, a las 12:00 horas, tendrá lugar el Día de la Vendimia, con pasacalles, bendición del primer mosto y la tradicional puesta en marcha de la fuente del vino.

Las Fiestas del Vino se completan con actividades como visitas guiadas a las exposiciones, un taller de Wine Art, visitas a la Casa Museo Don Pepe Marsilla, y la celebración de El Zacatín el domingo 5 de octubre, dedicado especialmente al mundo del vino.

“Con estas fiestas, Bullas se proyecta al exterior como lo que es: bodega natural, ruta del vino y destino turístico de referencia”, ha declarado la concejala Águeda Fernández, animando a vecinos y visitantes a “vivir intensamente esta fiesta, que vuelve a convertirse en un espacio de encuentro y de orgullo, así como de disfrute colectivo”.

Toda la información detallada sobre la programación, horarios e inscripciones puede consultarse en la web oficial del Ayuntamiento de Bullas