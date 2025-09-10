La empresa de limpieza de Lorca culmina la renovación de sus camiones recolectores

Media docena de vehículos adquiridos, otro contratado que llegará en breve y una inversión de más de 3 millones de euros. Con estas cifras se ha saldado el último plan de renovación de la flota propiedad de la empresa de limpieza de Lorca, Limusa, que este miércoles presentaba 3 nuevos camiones recolectores. "Así el municipio se posiciona como referente regional en la gestión de residuos" significaba el alcalde, Fulgencio Gil, que daba los detalles de los vehículos.

En esta ocasión, se trata de dos camiones de 24 m3 de capacidad de carga y otro de 30 m3 y cuatro ejes, que se suman a las tres unidades presentadas el pasado mes de julio, "y, para finales de año, se ha contratado uno más, este 100% eléctrico para la recogida exclusiva de biorresiduos", aportaba el primer edil. Del mismo modo, Gil Jódar recordaba la ampliación de la plantilla de la empresa municipal efectuada en los últimos meses, habiéndose sumado 15 trabajadores.

El alcalde, Fulgencio Gil, examina uno de los nuevos vehículos. / L.O.

En este sentido, el regidor hacía hincapié en las acciones implementadas para mejorar los servicios de limpieza en las diferentes pedanías, donde los nuevos vehículos desarrollarán casi por completo su labor. "Se podrán ver los nuevos camiones por Tercia, La Hoya, Marchena, Almendricos, Purias, Campillo, Torrecilla o Cazalla, por citar algunas", expresaba el alcalde. A este respecto, cabe señalar que los nuevos camiones podrán ser identificados gracias al diseño que presentan, creado mediante inteligencia artificial, y que alude al depósito correcto de las distintas fracciones de residuos en sus contenedores correspondientes.

35 segundos por contenedor

Al respecto de las tres unidades presentadas, cabe destacar que el coste de renting por cinco años de las dos unidades de 24 m3 de capacidad de recogida asciende a 966.000 euros; mientras que el del camión de 30 m3 a 642.000 euros, sumando algo más de 1,6 millones de euros. Entre sus características más relevantes, destaca el brazo elevador, que puede manipular contenedores de 1.700, 2.400 y 3.200 litros de capacidad, con potencia de elevación de 1.200 kilos y sensor ultra sonoro para la detección de la distancia del contenedor. El ciclo elevador se estima en 35 segundos por unidad.