Comunidad, Ayuntamiento y patronal reclaman celeridad para devolver los trenes a Lorca

El servicio ferroviario entre Lorca y Murcia debe recuperarse cuanto antes. Esta es la gran conclusión que sacaban los intervinientes en el desayuno informativo organizado por el movimiento #QuieroCorredor en la sede de la patronal lorquina, al que acudían representantes del tejido social, político y empresarial tanto locales como regionales. Y es que, como señalaba el presidente de Ceclor, Juan Jódar, la falta de esta vía de comunicación ha supuesto una "gran pérdida de oportunidades".

En este sentido, los intervinientes coincidían en la necesidad de que el Ministerio de Transportes acelere todo lo posible los trabajos, de manera que el Corredor Mediterráneo pueda seguir su curso. "Esta infraestructura no va de una región de España, no va de una comunidad autónoma de España, no va de una población, es un proyecto de carácter europeo, que va desde Algeciras hasta la frontera francesa y se adentra dentro de lo que es Europa, y así está concebido", defendía Diego Lorente, secretario general de la Asociación Valenciana de Empresarios.

Foto de familia tras el desayuno empresarial. / L.O.

Unas palabras a las que se sumaba Jódar Bardón, que aportaba: "necesitamos que se empuje para que los intereses políticos vayan con los intereses sociales y consigamos que esta infraestructura sea una realidad". Del mismo modo, el empresario reivindicaba la recuperación de la línea de tren entre Águilas y Lorca. Por su parte, el presidente de la Confederación Murciana de Organizaciones Empresariales (CROEM), Miguel López, se mostraba confiado en que las obras culminarán pronto: "como toda obra, tiene sus retrasos, pero va en marcha y ya se ha visto con esperanza el fin".

Fechas concretas

En el encuentro tomaban parte los alcaldes de Águilas, Puerto Lumbreras y Lorca. Este último, Fulgencio Gil, reclamaba al Gobierno nacional la concreción de fechas en lo que a la vuelta de los trenes se refiere. "Los primeros acuerdos planteaban como fecha de finalización 2027, pero la evolución de las obras arrastra una dinámica de retrasos, que lo van a hacer muy complicado en cuanto a su cumplimiento", señalaba.

Parte de los assitentes al encuentro de #QuieroCorredor. / L.O.

A este respecto, el regidor lorquino pedía la restauración de los trenes una vez hayan concluido las obras entre Murcia y la estación de San Diego con independencia de la integración urbana –algo previsto para la primavera de 2026–, así como la modificación del proyecto a su paso por la rambla de La Torrecilla y Campillo, cuyos vecinos reclaman un viaducto para evitar inundaciones.

También con Granada

Durante el acto, también se pedía el restablecimiento de la línea Guadix-Baza-Lorca. Lo hacía el consejero de Fomento, Jorge García Montoro, que reiteraba la petición de reabrir la vía (en ancho internacional) tras su cierre en 1985. "No podemos entender el Corredor Mediterráneo sin la interconexión de las comarcas de Granada, Almería y Murcia por el interior. Recuperar esa conexión es clave para el desarrollo del sureste español", aportaba el mandatario autonómico.

En este sentido, cabe recordar que el municipio de Lorca forma parte desde diciembre del año pasado de la ‘Mesa de trabajo por el Tren Guadix-Baza-Lorca’, una entidad que aboga por la reapertura de la línea como elemento favorecedor en la lucha contra la despoblación, que además permitiría reducir costes y tiempos para el transporte de mercancías entre Andalucía y la fachada mediterránea.