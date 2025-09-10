El ciuFRONT de Lorca se suma a las Jornadas Europeas de la Cultura Judía

El Museo Medieval de la ciudad de Lorca tomará parte este año en las actividades organizadas con motivo de las Jornadas Europeas de la Cultura Judía. Así lo informaban Santiago Parra, edil de Cultura, y Luis Torres del Alcázar, presidente de la Federación San Clemente –que gestiona el ciuFRONT– en la recientemente estrenada sala judía de la citada pinacoteca.

Según indicaban fuentes de la federación, el diálogo titulado 'Janukkia, la Jarra de Jacob' se celebrará el próximo sábado 13 de septiembre, en horario de mañana, con el objetivo de acercar al público general al arte y al patrimonio a través de la conversación y el contraste de miradas que aportarán los ponentes, arqueólogos y estudiosos de la cultura judía.

Edil y presidente, este miércoles en el ciuFRONT. / L.O.

A este respecto, cabe destacar que la conversación girará en torno al patrimonio judío del ciuFRONT, donde destacan las dos Janukkías custodiadas por la Federación San Clemente y la célebre 'Jarra de Jacob'. "Permitirá comprender por qué se celebra la fiesta de las Luces en Lorca y cuál es la relación que guarda con esta pieza emblemática", señalaba Torres del Alcázar, que terminaba aportando: "invitará a adentrarse en los misterios, realidades e historias que enlazan la cultura judía con las raíces del mundo occidental, mostrando cómo estos objetos nos conectan con un legado vivo que forma parte esencial de la identidad de nuestra ciudad".

A nivel nacional

Al respecto de las Jornadas Europeas de la Cultura Judía, celebradas en España a nivel nacional, cabe recordar que ofrecen cada año un programa de actividades destinadas a difundir y poner en valor la herencia judía. En Lorca, la programación cuenta con el impulso conjunto de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Lorca y la Federación San Clemente, consolidando así el compromiso de la ciudad con la preservación y divulgación de su patrimonio cultural.