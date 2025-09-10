Cehegín conmemora el centenario de la coronación canónica de la Virgen de las Maravillas en una jornada histórica

Cehegín celebraba el Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de las Maravillas en el segundo día de indulgencia plenaria del Año Jubilar.

La ciudad se vistió de gana y desde el atrio del convento cientos de personas volvieron a tener una cita con la historia, como hace cien años, cuando Papa Pío XI decretaba la coronación de la Reina mariana de Cehegín.

La jornada, que coincide con su festividad, reunió a multitud de fieles en un ambiente marcado además por la posibilidad de obtener la Indulgencia Plenaria en este Año Jubilar, en el que se celebraba su segundo día de concesión, por el 300 aniversario de su llegada a Cehegín.

La Solemne Función Religiosa estuvo presidida por el Obispo de Jaén, Sebastián Chico Martínez, hijo de Cehegín, y concelebrada por más de treinta sacerdotes de la localidad y de la Región de Murcia

La Solemne Función Religiosa estuvo presidida por el Obispo de Jaén, Sebastián Chico Martínez, hijo de Cehegín, y concelebrada por más de treinta sacerdotes de la localidad y de la Región de Murcia.

Durante su homilía, el prelado jienense expresó que “para mi hijo de este pueblo, es un verdadero honor, presidir esta solemne eucaristía, que el señor me concede compartir con vosotros en este día histórico y jubilar”. También tuvo palabras para los Franciscanos que “con tanto amor y celo han custodiado y difundido la devoción a la Santísima Virgen en este santuario a lo largo de los siglos”.

Desde hace tres siglos, habéis sabido mantener viva la llama de la fe, bajo el amparo de la Virgen de las Maravillas Sebastián Chico — Obispo de Jaén

El prelado quiso agradecer al pueblo de Cehegín, que “desde hace tres siglos, habéis sabido mantener viva la llama de la fe, bajo el amparo de la Virgen de las Maravillas”.

Chico explicó sobre la Virgen que “los cehegineros hemos contemplado a lo largo de estos tres siglos, que la Virgen de las Maravillas es madre, es patrona y camina con nosotros en las alegrías y en las pruebas”.

En la celebración participaban las tres parroquias de Cehegín, y la ceremonia ha sido solemnizada por el Coro Ciudad de Cehegín

En la celebración participaban las tres parroquias de Cehegín, y la ceremonia ha sido solemnizada por el Coro Ciudad de Cehegín, que ha interpretado la Misa Brevis de Jacob Haan. Asimismo, ha estado presente la Sociedad Musical de Cehegín, que tras la coronación interpretó el Himno de España, contribuyendo a la solemnidad y emoción del momento.

Así ha vivido el municipio de Cehegín la celebración del centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de las Maravillas / Enrique Soler

Representación institucional

Coronación de la Virgen de las Maravillas / Enrique Soler

Entre los asistentes se encontraban el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, así como diferentes autoridades regionales. También estuvieron presentes la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, el presidente de la Hermandad de la Virgen de las Maravillas, Tomás Noguerol, la Reina y Corte de Honor 2025, junto a miembros de la Corporación Municipal.

La alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, explicó que se trataba de “una jornada muy emocionante, esperada por todos los vecinos del municipio de Cehegín”, poniendo de manifiesto que “se trata del día de la patrona en un año muy especial en el que celebramos 100 años de su coronación”.

Por su parte, el presidente de la Hermandad de la Virgen, Tomás Noguerol, destacó que “es muy grande todo lo que siente el pueblo Cehegín, en un día donde hemos coronado a la reina de toda Murcia, que es nuestra patrona, la Virgen de las Maravillas”.

Al finalizar la misa, Sebastián Chico tuvo un emotivo gesto con la Hermandad de la Virgen de las Maravillas, al donar su propia Cruz Pectoral

Al finalizar la misa, Sebastián Chico tuvo un emotivo gesto con la Hermandad de la Virgen de las Maravillas, al donar su propia Cruz Pectoral, que contiene una reliquia de San Juan de Ávila, Patrón de Andalucía. Este gesto fue recibido con gran emoción y gratitud por parte de los presentes.

Este 10 de septiembre, Cehegín ha reafirmado su profunda devoción a la Virgen de las Maravillas, celebrando no solo la grandeza espiritual de su Patrona, sino también la unión de todo un pueblo en torno a su historia, su fe y sus tradiciones.

Procesión

Coronación de la Virgen de las Maravillas / Enrique Soler

La jornada concluirá esta noche con la procesión que trasladará a la Virgen de las Maravillas desde su convento hasta la iglesia de María Magdalena, donde permanecerá todos los días festivos. Durante la procesión, la imagen napolitana será custodiada por más de un centenar de miembros pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, naturales de Cehegín, que escoltaran a la imagen. El pasado lunes, tras la novena, se les entregaba una medalla conmemorativa de este Año Jubilar.