La Virgen de las Huertas brilla en Lorca a pesar del mal tiempo

Nada pudo impedir ayer que Santa María la Real de las Huertas brillara este lunes por las calles de Lorca; aunque antes, durante toda la jornada, miles de personas pasaban por su templo para felicitarla en el día de su onomástica, todo ello tras una víspera marcada por la alegría, que volvía a demostrar la gran devoción tanto de los lorquinos como de los habitantes de los municipios cercanos para con la Virgen de las Huertas.

Salida de la Virgen de las Huertas. / Daniel Navarro

Todo comenzaba a las 6 de la mañana cuando la cuadrilla de Auroros de la Ciudad del Sol llevaba a cabo la tradicional 'Despertá', que suponía el pistoletazo de salida a las diversas misas y actos en honor a la Patrona que, con la intervención de coros y artistas lorquinos como la Coral Amadeus o el Coro de Santiago, daban paso a la Misa Mayor.

Presidida por el Obispo diocesano, que era acompañado por una amplia representación de párrocos de toda la Región, en la misma se daban cita tanto la Corporación Municipal –que acudía Bajo Mazas y con el Pendón de la Ciudad– como los líderes de diversas formaciones políticas a nivel regional. Fernando López Miras, presidente de la Comunidad Autónoma; José Ángel Antelo, líder de Vox en la Región de Murcia; o Diputados autonómicos como Ignacio Arcas o Marisol Sánchez, entre otros, no perdían la ocasión de honrar a la Virgen lorquina.

Parte de la Corporación Municipal junto a Fernando López Miras, Carmen Conesa, Juan Francisco Martínez y Antonia López. / L.O.

El grupo Coros y Danzas 'Virgen de las Huertas' era el encargado de amenizar la Eucaristía, cerrando la misma bailando la tradicional jota lorquina frente al Altar Mayor, para posteriormente recibir la Medalla de Oro de la Patrona por su incansable trabajo en pro de las tradiciones locales y, de forma especial, aquellas alrededor de la imagen. En agradecimiento, el grupo entregaba una media luna labrada en oro y plata.

Asimismo, durante el transcurso del acto la Real Hermandad de la Virgen de las Huertas otorgaba los títulos de ‘Hermano de honor de la Patrona’ a Don Juan Antonio Alcaraz Navarro, por su trabajo incansable; y el título de ‘Custodio Honorario de la Virgen de las Huertas’ al reverendo Ángel Soler Larrosa, que durante los últimos años ha llevado a cabo su labor en la parroquia de la barriada y será trasladado próximamente.

Coros y Danzas 'Virgen de las Huertas' tras recibir el reconocimiento. / L.O.

Ya por la tarde, a partir de las 19 horas, los actos por el día de la Virgen de las Huertas continuaban con una nueva misa, que precedía a la salida procesional de la imagen, que dejaba el Santuario Patronal al son de un cohete. Acompañada por Coros y Danzas de Lorca, Coros y Danzas 'Virgen de las Huertas' y por la Banda de Música del municipio, la talla de Sánchez Lozano recorrió la calle Bodegones, Horno y Santa Quiteria, para después subir por la cuesta hacia la Alameda Virgen de las Huertas e iniciar el camino de vuelta al Santuario.

Así, brillando con luz propia, la Virgen de las Huertas regresaba al Santuario tras recorrer el barrio al que da nombre. En este sentido, cabe destacar que este año y como viene siendo habitual, con motivo de la Feria y Fiestas de Lorca, la Virgen de las Huertas permanecerá en la Parroquia de San Mateo desde el 21 al 28 de septiembre para acompañar a los lorquinos durante las fiestas locales.

La patrona de Lorca durante su procesión. / Daniel Navarro

Posible restauración

En la comparecencia previa a la Misa Mayor, López Miras recogía el guante que el pasado jueves lanzaba Pedro Millán, pregonero de este año al respecto de la necesidad de terminar las obras de recuperación del tempo, e informaba del inicio de las actuaciones por parte del Gobierno regional para solucionar diversas problemáticas como goteras y humedades. En este sentido, el líder autonómico recordaba que durante los últimos años desde la Comunidad se han invertido "más de 265.000 euros a la rehabilitación de todo el conjunto monacal".

Así, de cara al futuro, se tiene previsto mantener una reunión en el futuro con el arquitecto madrileño Francisco Jurado, encargado tras los terremotos de dirigir las obras de rehabilitación que lograron devolver a la vida al santuario. "Hemos contactado con él. Se ha previsto una reunión próxima, una reunión técnica, para que pueda supervisar cuál es el estado, cuáles son los trabajos desde un punto de vista técnico que hay que hacer y poder abordarlos", terminaba Fernando López Miras.