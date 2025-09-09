El sector de los envases de madera como industria auxiliar se analiza en Moratalla

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, inauguró la jornada de la Asociación Empresarial Aserrío y Fabricantes de Envases y Embalajes de Madera, y la Federación Española del Envase de Madera (FEDEMCO,) que se celebra en Moratalla, donde resaltó la importancia de este sector para los productores hortofrutícolas.

“La Región de Murcia es una de las comunidades que más frutas y verduras exporta, y la calidad del producto es importante, pero también la forma en que se presenta. Es en ese punto donde vuestro trabajo ayuda a los agricultores con envases de calidad en los que transportar sus productos”, afirmó Rubira.

Asimismo, la consejera destacó el papel de los envases de madera para garantizar la conservación, trazabilidad y presentación de productos como cítricos, melón, brócoli o uva de mesa.

Rubira explicó que estos envases de madera ofrecen un valor añadido ya que se fabrican con materias primas renovables, reciclables y biodegradables. “El uso de este tipo de envases refuerza el compromiso del sector agro con la economía circular y el cuidado del medio rural en el que están asentados y generando puestos de trabajo”, añadió.

La consejera recordó que este sector genera más de 10.000 empleos directos y una facturación superior a los 800 millones de euros anuales. En España hay más de 700 empresas, en su mayoría pymes familiares ubicadas en entornos rurales, que integran este sector que contribuye decisivamente a fijar población y diversificar la economía local.

Envases Tomás Sánchez

Los asistentes a la jornada también visitaron las instalaciones de Envases Tomás Sánchez, en Moratalla, una empresa de carácter familiar consolidada en el sector de la madera y especializada en la fabricación de fondos para envases y embalajes. Con una trayectoria de tres generaciones, sus orígenes se remontan a Calasparra, aunque se establecieron definitivamente en Moratalla en 1976.

Encuentro del sector celebrado en Moratalla / La Opinión

Rubira exige al delegado de Gobierno que "se plante en Madrid y reclame el agua" que pertenece a Murcia

La consejera ha exigido al nuevo delegado de Gobierno, Francisco Lucas, que "se plante en Madrid y delante de su jefe, Pedro Sánchez, y reclame el agua y ese recurso que nos pertenece a la Región de Murcia".

Así se ha pronunciado Rubira tras informar este lunes la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que el subsistema cuenca, uno de los dos que componen la cuenca junto al subsistema trasvase, se aproxima a nivel de alerta, según los últimos datos aportados por el índice de escasez del Segura, correspondientes al 1 de septiembre.

Según la consejera, "los datos hablan por sí solos". En el conjunto nacional, en las cuencas hay de media "un 50% de agua embalsada". En el caso del Tajo, ha especificado, "la capacidad que tiene está casi en un 80% de agua, mientras que en el Segura no llega al 22%".

Por ello, ha emplazado a "tomar decisiones claras ya, no podemos esperar". Sin embargo, lamenta, "Pedro Sánchez lo único que hace es recortarnos el agua, cerrar los pozos, los acuíferos y, por supuesto, la decisión que ya anunció en el año 2018 es que iba a cerrar el trasvase Tajo-Segura y ahora se nos plantea ese 50% de reducción del agua del trasvase".

Ha advertido que "si esto se lleva a cabo, empresas, industrias, de comercios, incluso también agua de abastecimiento, pues si no tenemos esas aportaciones del trasvase, al final no habrá agricultura, no habrá comercio, no habrá industria debido a esa decisión sectaria e ideológica que toma el Gobierno central".