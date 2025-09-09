Librilla recibe un 31 por ciento más de fondos para su Policía Local

La Policía Local de Librilla recibirá un 31 por ciento más de financiación, al aumentar los fondos en 68.000 euros, hasta rozar los 286.000 euros en total este año. De esa cifra, 217.000 euros se han destinado a gastos de personal y 69.000 euros a la mejora de medios materiales.

El refuerzo de la seguridad fue uno de los asuntos que abordaron hoy el presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y la alcaldesa de Librilla, María del Mar Hernández, durante la reunión que mantuvieron en el Palacio de San Esteban. En este sentido, el presidente trasladó a la alcaldesa que la Estrategia 'Región de Murcia + Segura' de la Comunidad permitirá dotar al municipio de nuevos medios tecnológicos y ampliará el número de efectivos en los próximos años.

Tras la reunión, el consejero titular de Presidencia, Marcos Ortuño, subrayó que “Librilla quiere contar con más y mejores medios para aumentar la seguridad de todos sus vecinos, y eso es algo que subraya la actualidad de la Estrategia que hace unos días dio a conocer el presidente López Miras”.

Además, y como fruto de la cooperación entre la Comunidad y el Ayuntamiento, Librilla ha recibido más de 220.000 euros dentro del Plan de Obras y Servicios del Gobierno regional para el bienio 2024-2025. Esta dotación representa un 25 por ciento de aumento con respecto a la edición anterior, y el Consistorio ha destinado dicha inversión a renovar la red de abastecimiento y a la pavimentación de distintas áreas del municipio.

Fernando López Miras y María del Mar Hernández también analizaron la atención sanitaria en el municipio. En este sentido, el consultorio de la localidad dispone actualmente de tres médicos de familia y un pediatra, y próximamente se va a cubrir una nueva plaza de médico. Asimismo, se incluirá en futuras licitaciones la mejora del transporte con el Hospital Virgen de la Arrixaca y el Campus de la Salud.

Otro de los asuntos abordados en la reunión fue el impulso al tejido empresarial local. En los últimos cinco años, la Comunidad ha destinado más de 3,3 millones de euros en ayudas a empresas de Librilla, que han generado inversiones superiores a los 13 millones. Además, el municipio podrá beneficiarse de la próxima convocatoria de ayudas a polígonos industriales que abrirá el Instituto de Fomento (INFO).