Feramur cuelga el cartel de completo para traer casi un centenar de artesanos a Lorca

92 expositores procedentes de 17 provincias diferentes, 3 pabellones de Ifelor y otros tantos días de evento. Estos son los datos más relevantes de la cuadragésima primera edición de la Feria de Artesanía de la Región de Murcia (Feramur), que se celebrará en la Ciudad del Sol entre el 25 y el 28 de septiembre. Así lo indicaba el director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, Rafael Gómez, que hacía hincapié en la alta participación de expositores registrada este año.

En este sentido, cabe destacar que la feria –que ha colgado el cartel de completo– contará con una destacada participación de artesanos de la Región de Murcia, que representarán el 75 por ciento del total, siendo un 38 por ciento de Lorca. "Esta alta participación, unida al elevado número de nuevos expositores, demuestra la vitalidad de la artesanía regional, que crece en número de profesionales y se adapta a los nuevos tiempos sin perder su esencia", subrayaba el director general.

Imagen de archivo de uno de los stands instalados en la pasada edición de Feramur. / Daniel Navarro

Más allá de la zona comercial, el programa incluirá demostraciones artesanales de alfarería, talla de piedra, bordado en seda y oro, mosaicos romanos o encaje de bolillos; talleres participativos abiertos al público; desfiles de moda a cargo del IES Bartolomé Pérez Casas y de complementos por parte de la Asociación Artelor, así como degustaciones gastronómicas. "Es el gran escaparate de la artesanía regional, un espacio donde tradición e innovación se dan la mano y donde nuestros artesanos pueden mostrar al mundo el valor añadido de su trabajo", señaló Gómez.

Subvención regional

Durante la presentación, a la que también asistían la concejala de Comercio y Artesanía de Lorca, Mayte Martínez, y el presidente de la Cámara de Comercio de Lorca, Juan Francisco Gómez, el mandatario autonómico indicaba que la propia Dirección General contará con un stand propio en el que se exhibirán productos de diseño disponibles en los Centros de Artesanía de Murcia, Cartagena y Lorca; además de aportar 70.000 euros para la celebración del evento.