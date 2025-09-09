Ceclor acoge un encuentro de 'Quiero Corredor' para analizar el estado de las obras del AVE en Lorca

El Movimiento #QuieroCorredor volverá este miércoles a la ciudad de Lorca de la mano de Ceclor y Europa Press. Con formato de desayuno empresarial, el encuentro dará comienzo a las 9 horas en la sede de la patronal lorquina y servirá para analizar –entre otras cuestiones– las consecuencias de los retrasos en lo que al cumplimiento de los plazos de construcción de los tramos del Corredor Mediterráneo que discurren por el municipio se refiere.

"Aunque las obras avanzan y ya se ve la luz al final del túnel, como empresarios y parte de la sociedad civil sabemos la cantidad de oportunidades que estamos perdiendo por el hecho de que no se cumplan los plazos", señalaba Diego Lorente –secretario general y director de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE)– que acudirá a la Ciudad del Sol para tomar parte en el evento.

Cartel anunciador del evento. / L.O.

"Estamos a mediados del 2025 y vemos que todavía no está próxima a acabar", lamentaba por su parte el presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca, Juan Jódar, que también participará en el desayuno. Durante el mismo, también se evaluará cómo es la situación del trazado tanto de Murcia a Cartagena; como de Pulpí (Almería) a Águilas, "Conocer el estado de la obra y los plazos reales es básico para nuestra toma de decisiones", abundaba.

Al respecto del desayuno, cabe destacar que también contará con la participación del ingeniero Industrial y experto ferroviario, asesor del Movimiento #QuieroCorredor, Francisco García Calvo; y Antonia Martínez Asensio, gerente del Polígono Industrial Saprelorca.