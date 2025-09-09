Cehegín inaugura sus Fiestas 2025 en un año histórico marcado por el Año Jubilar de la Virgen de las Maravillas

Las Fiestas Patronales de Cehegín comenzaron en un ambiente de emoción y tradición, en un año especialmente significativo en el que se conmemora el Año Jubilar de la Virgen de las Maravillas, coincidiendo con el 300 aniversario de su llegada a Cehegín y el centenario de su Coronación Canónica Pontificia.

El acto de inauguración contó con la participación de la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, el concejal de Festejos, Lolo García, el pregonero de las fiestas 2025, Francisco Jesús Hidalgo, la Reina y Corte de Honor 2025 y el presidente de la Hermandad de la Virgen de las Maravillas, Tomás Noguerol. Entre los asistentes también estuvieron miembros del Equipo de Gobierno y de la Corporación Municipal, que quisieron acompañar a los cehegineros en el inicio de unas celebraciones históricas.

La jornada arrancó con el tradicional desfile de Gigantes y Cabezudos, acompañado por la Sociedad Musical de Cehegín, la charanga Los Mixtos y los Dulzaineros, recorriendo las calles desde la Plaza del Castillo hasta el Alpargatero. Posteriormente, se procedió al encendido del alumbrado especial y la inauguración oficial de la feria, en la que participaron la alcaldesa, autoridades, pregonero y la Corte de Honor.

Inicio de Fiestas Cehegin / La Opinión

La música fue g protagonista de la primera noche festera con el concierto de Esther & Cía, precedido por el artista ceheginero Dani Navarro, celebrado en el Parque Juan Carlos I. El ambiente continuó en el Recinto Ferial con el Concurso de Migas 2025, que reunió a las peñas y barracas en torno a la gastronomía popular, acompañado de charangas.

La programación musical siguió con la actuación de la banda española de pop punk Da Igual en el escenario principal, y concluyó con el Festival DJ “Noche Miguera” en el escenario joven.

Las Fiestas Patronales de Cehegín 2025 acaban de comenzar y se presentan como una gran cita para vecinos y visitantes, enmarcada en un año de especial devoción y celebración en honor a la Virgen de las Maravillas.