El Auditorio y Palacio de Congresos acogerá la llegada de Cristobal Casado a la alcaldía de Águilas

La toma de posesión se realizará durante un pleno extraordinario que se celebrará el próximo viernes 19

Cristobal Casado, quien será el nuevo alcalde de Águilas.

Jaime Zaragoza

La toma de posesión de Cristobal Casado como nuevo alcalde de Águilas se realizará durante un pleno extraordinario que se celebrará el próximo viernes 19, a las ocho y media de la tarde en la Sala Julio Castelo Matrán del Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena.

Un pleno convocado por la alcaldesa provisional Rosalía Casado, tras la salida el pasado viernes de Mari Carman Moreno de la alcaldía del consistorio costero.

Cristóbal Casado, de 31 años, hasta ahora era el segundo teniente de alcalde y contaba con responsabilidades en distintas concejalías, entre ellas la de seguridad ciudadana, contratación, deportes, comercio, carnaval, festejos y patrimonio.

Llegó a la política activa hace diez años de la mano de su antecesora en la alcaldía, Mari Carmen Moreno, y ahora se convertirá en el nuevo alcalde de Águilas gracias a la mayoría absoluta que tiene el PSOE en el Ayuntamiento de la localidad.

