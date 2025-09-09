Arranca el curso en Lorca con la incorporación de tres nuevos grados

Más de 20.000 alumnos pasarán este año por los diferentes centros educativos del municipio de Lorca. La mitad de ellos, de Infantil y Primaria, iniciaban el curso este martes en el municipio, un día más tarde que en el resto de la Región debido a la festividad de la Virgen de las Huertas.

Fulgencio Gil, alcalde de Lorca, junto a la edil de Educación, Rosa María Medina, era partícipe del inicio del curso en el CEIP Villaespesa, ubicado en la pedanía de Tercia, donde el grupo Coros y Danzas 'Virgen de las Huertas' llevaba a cabo una actuación para dar a conocer la historia y las tradiciones del municipio. Enmarcada en el proyecto ‘Conociendo Lorca’, este permitirá a los alumnos –en palabras del director del centro, Juan Jesús Alcántara–"realizar un repaso de la historia, pasado, presente y futuro, de nuestra ciudad".

Actuación de Coros y Danzas en el centro escolar de Tercia. / L.O.

Aprovechando la cercanía, Gil Jódar era consultado al respecto de la posibilidad de que en el futuro la diputación (que linda con La Hoya y concentra gran cantidad de población) cuente con un Instituto de Educación Secundaria. "Sabemos que hace falta otro instituto y estamos trabajando con la Consejería para su implantación en los próximos cursos", señalaba el primer edil.

A los 9.778 alumnos que ya han comenzado las clases, se sumarán este jueves otros 5.113 estudiantes de E.S.O., mientras que 1.547 alumnos lo harán en Bachillerato, cifras similares a las del curso anterior. En el caso de Formación Profesional, el arranque será el 16 de septiembre. En este sentido, cabe destacar que la oferta de FP ha crecido en un 13%, pasando de 3.115 plazas a 3.510; mientras que los grados medios y superiores han sumado 80 con la incorporación del grado medio de Seguridad, en el IES Bartolomé Pérez Casas, con 20 plazas, y de Guía en el medio natural y de tiempo libre, en el IES José Ibáñez Martínez, con 30 plazas; además del grado superior de Acondicionamiento físico, también en el IES José Ibáñez Martínez, con 30 plazas.

Fulgencio Gil visitaba las mejoras llevadas a cabo en el CEIP Villaespesa. / L.O.

Obras estivales

Con el inicio del curso, los alumnos y alumnas podrán disfrutar de las mejoras llevadas a cabo por el Ayuntamiento durante el verano en los diferentes centros educativos, y que han llegado a un total de 14 centros, sumando más de una veintena de acciones. De hecho uno de los protagonistas de estas mejoras ha sido el CEIP Villaespesa, donde se ha llevado a cabo la revisión de imbornales y la instalación de aparatos de ventilación, con una inversión municipal de poco más de 16.000 euros, además de otras mejoras que serán comunicadas próximamente.

Las ediles de Sanidad (d.) y Educación (i.) supervisan las labores de desinfección. / L.O.

Además, durante las vacaciones se han llevado a cabo las inspecciones necesarias para prevenir la aparición de legionelosis en los centros. Según explicaba la edil de Sanidad, Belén Díaz, se ha realizado el mantenimiento higiénico-sanitario de los 38 colegios públicos y concertados del municipio, así como de 68 fuentes ornamentales, 7 instalaciones deportivas, 3 centros de atención a la infancia y 3 albergues municipales, además de los aseos de los feriantes del Huerto de la Rueda.

En relación con la prevención de enfermedades, Díaz Arcas explicaba que todos los procedimientos se han realizado en arreglo a la normativa que entraba en vigor el pasado mes de julio, que obliga a contar con un número mayor de puntos de muestreo, una frecuencia de muestreo superior en las instalaciones (de anual pasa a trimestral), así como la inclusión de nuevos parámetros analíticos como el hierro total o aerobios.