Movimiento sísmico

Terremoto de magnitud 2.2 en Puerto Lumbreras

El episodio tuvo lugar a las doce menos cuarto a 0 kilómetros de profundidad

Terremoto registrado en Puerto Lumbreras. / Instituto Geográfico Nacional

L.O.

Un terremoto de magnitud 2.2 se registró anoche en Puerto Lumbreras, sobre las doce menos cuarto, coincidienco con la velada en la que se celebraba la gala de coronación de la Reina de las Fiestas 2025.

Aunque el episodio no afectó al desarrollo del Baile, que celebró su 65ª edición, estuvo ambientado en un bosque encantado, pues, como es tradición, la temática correspondió con la carroza ganadora del Concurso de Carrozas 2024, en este caso, ‘El bosque encantado’ de la peña ‘La Casa del Árbol’.

En concreto, el movimiento sísmico se produjo a 0 kilómetros de profundidad y el epicentro se encontraba entre La Campana y el Pozo de la Higuera.

