La lluvia acompaña en Mula el traslado del Niño del Balate en su romería de bajada

La imagen tuvo que ser protegida por un plástico para evitar daños a causa del agua

Cientos de fieles acompañaron al Niño de Balate en su llegada a Mula

Cientos de fieles acompañaron al Niño de Balate en su llegada a Mula / Micaela Fernández

Micaela Fernández

La lluvia no impide que el Niño del Balate se traslade en romeria desde su ermita en el Balate hasta la ciudad de Mula.

Como cada 8 de septiembre, Mula vive jubilosa la llegada de la imagen del Niño Jesus del Balate previo a la celebración de los festejos patronales que darán comienzo el próximo 19 de septiembre.

La lluvia cayó de forma interrumpida durante toda la tarde, en ocasiones fuerte y otras más leve acompañando al Niño en todo el recorrido lo que obligaba finalmente a tapar la urna que lo protege.

Los paraguas hicieron acto de presencia durante la romería de bajada del Niño de Balate

Los paraguas hicieron acto de presencia durante la romería de bajada del Niño de Balate / Micaela Fernández

Durante los tres kilómetros que distan la pedanía de El Niño hasta la ciudad se iban sucediendo tracas y vítores a su paso. Ya en Mula era recibido por las autoridades locales y eclesiásticas y la banda de música hasta el convento de La Encarnación donde permanecerá hasta el próximo jueves cuando se celebre el traslado hasta la parroquia de Santo Domingo donde permanecerá hasta el día 22 cuando regrese a su ermita en una multitudinaria romería de subida.

