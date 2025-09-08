Cumpleaños centenario en El Palmar

Torre Pacheco celebra un cumpleaños centenario: el de Francisco Sánchez Martínez, natural de El Jimenado, cumple 103 años.

Como ya es tradicional, el alcalde de Torre Pacheco visitó a Paco Sánchez, vecino de Torre Pacheco, nacido en El Jimenado, para felicitarlo personalmente con motivo de la celebración de su 103 cumpleaños.

Acompañado por la concejal de Mayores, Julia Albaladejo, durante el encuentro con Paco, el alcalde conversó de forma distendida sobre su vida, su familia y su día a día, y resalta el Consistorio que el cumpleañero presenta "una cercanía y vitalidad sorprendente".

Francisco Sánchez Martínez, nacido en el Jimenado el 3 de septiembre de 1922, goza de una gran lucidez mental, gracias a los cuidados y el cariño que recibe de sus familiares y a sus dos grandes aficiones, el dominó y los libros de sopa de letras, que resuelve con mucha facilidad, gracias a su admirable agilidad mental.