Celebración
Cumpleaños centenario en El Palmar
Francisco Sánchez Martínez, natural de El Jimenado, cumple 103 años y resuelve con mucha facilidad libros de sopa de letras
Torre Pacheco celebra un cumpleaños centenario: el de Francisco Sánchez Martínez, natural de El Jimenado, cumple 103 años.
Como ya es tradicional, el alcalde de Torre Pacheco visitó a Paco Sánchez, vecino de Torre Pacheco, nacido en El Jimenado, para felicitarlo personalmente con motivo de la celebración de su 103 cumpleaños.
Acompañado por la concejal de Mayores, Julia Albaladejo, durante el encuentro con Paco, el alcalde conversó de forma distendida sobre su vida, su familia y su día a día, y resalta el Consistorio que el cumpleañero presenta "una cercanía y vitalidad sorprendente".
Francisco Sánchez Martínez, nacido en el Jimenado el 3 de septiembre de 1922, goza de una gran lucidez mental, gracias a los cuidados y el cariño que recibe de sus familiares y a sus dos grandes aficiones, el dominó y los libros de sopa de letras, que resuelve con mucha facilidad, gracias a su admirable agilidad mental.
- Se pide a los hogares murcianos que aseguren puertas y ventanas: a partir del 1 de septiembre
- Paco Ureña: 'Mi padre nos levantaba a las seis de la mañana, a toque de silbato, para trabajar en el campo
- Murcia, de las mejores localizaciones para ver el eclipse el 7 de septiembre: esta es la mejor hora y solo durará 30 minutos
- El cabañuelo de Mula hace su predicción: vendrán lluvias, frío y heladas
- Fue la ciudad más importante de Europa 4.000 años atrás y ahora es un impresionante pueblo de Murcia
- Los pueblos de Murcia que pierden más vecinos
- En directo: Real Murcia-Juventud Torremolinos
- ¿Cuándo llega la Fuensanta a Murcia?