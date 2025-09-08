Los vecinos del Casco Histórico de Lorca piden que se agilice la revisión de las casas vacías

Con la llegada de cada evento u ocasión multitudinaria, en las calles del Casco Histórico de Lorca se repite una escena habitual desde los terremotos de mayo de 2011 y que protagoniza el personal de Emergencias del Ayuntamiento. Se trata, ni más ni menos, que de las revisiones de las fachadas históricas, que habitualmente protagonizan episodios de desprendimientos. Sin embargo, lo que durante años ha sido suficiente, en las últimas semanas se han vuelto exiguo. El hecho causante de esta deficiencia no ha sido otro que el doble incendio ocurrido en una casa supuestamente abandonada de la calle Selgas, situada frente al futuro Palacio de Justicia.

"Estuvo legalmente alquilada durante varios años, pero cuando los inquilinos dejaron de pagar el dueño cerró la casa e instaló candados", relata Alejandro Peñas, presidente de la Asociación de Vecinos del Casco Histórico, que apunta a la posible okupación del inmueble como causa del incendio: "por lo visto entraron hace poco. Menos mal que fue de día, si no podría haber ocurrido una desgracia aún mayor".

Casa incendiada desde Selgas. / Daniel Navarro

Así el suceso –que no dejaba daños personales pero sí materiales– espoleaba las reclamaciones vecinales al respecto de las revisiones municipales de este tipo de inmuebles: "debemos ponernos las pilas con este asunto. Vemos muy bien los esfuerzos por atraer gente al Casco Antiguo, pero si junto a edificios nuevos o conservados hay otros en estado de ruina, abandonados o con riesgo de ser okupados la gente no va a perdurar aquí", reseña el líder vecinal.

A golpe de expropiación

Por lo que respecta al proceso de inspección de los inmuebles vacantes, cabe recordar que el alcalde del municipio, Fulgencio Gil, anunció el pasado 16 de junio a través de este diario las intenciones consistoriales al respecto: "comenzamos en primer lugar por los solares, luego los solares con fachadas apeadas y ahora vamos a por las casas abandonadas, que van a recibir exactamente el mismo requerimiento, de que tienen que ser restauradas, es decir, no pueden estar en esa situación".

Cascotes desprendidos de un balcón dañado por el fuego. / Daniel Navarro

Para ello –al igual que en caso de los solares– el Ayuntamiento hará uso de la Ley del Suelo para, en los casos en que se determine que los propietarios incumplen con la función social de la propiedad, expropiar las edificaciones y sacarlas a subasta. De hecho, esta tercera fase del plan 'Resurgir de la vieja ciudad' daba comienzo de forma extraoficial antes de verano, cuando los técnicos de Urbanismo comenzaban a avisar a los propietarios de inmuebles sin uso.

Los solares ya en marcha

Por lo que respecta a las otras fases del plan de choque para la zona histórica, cabe recordar que la Comunidad Autónoma ya autorizó la reducción de la protección de 6 fachadas –la mitad de las solicitadas– con el objetivo de facilitar la construcción de los inmuebles; mientras que en el caso de los solares ya se han iniciado actuaciones sobre la totalidad de los mismos, que superan el centenar.

Solar abandonado en el Casco Histórico. / Daniel Navarro

Así, tras iniciar el proceso en el eje de Álamo, donde todos los terrenos se han movilizado excepto tres (que ya se encuentran en proceso de ser incautados para su posterior salida a subasta); y en el eje de Cava, donde el pasado mes de marzo se lanzaba un ultimátum a los dueños de siete solares, hace unos días llegaba el turno a las parcelas del eje de Selgas.

Al hilo de la reconstrucción del Casco Antiguo, es necesario mencionar que el propio Ayuntamiento ha adquirido 3 solares, dos para crear viviendas de alquiler joven y uno para ampliar la casa consistorial, y ya ejecuta la restauración de una gran casa en Selgas, que también se destinará a alquiler para jóvenes lorquinos. El sector privado también se ha sumado al empeño, habiéndose iniciado varias promociones en la zona.