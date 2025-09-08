La Asociación Taurina ‘El Quite de Calasparra’ inaugura nueva sede

En plena Feria Taurina del Arroz, la asociación taurina inauguró su nueva sede en un acto multitudinario. Está ubicada en el taurino barrio de la Caverina de Calasparra, concretamente en la Calle Caverina, 27.

Cientos de aficionados se dieron cita para acompañar a los socios en un momento tan especial. La alcaldesa de Calasparra, Teresa García, el ganadero Tomás Prieto de la Cal, y el presidente de la Asociación Taurina ‘El Quite’, Juan Carlos Marín, han procedido al corte de cinta para la inauguración oficial. Bajo los acordes del himno nacional, la gran multitud de socios y aficionados han ido pasando a la nueva sede, contemplando el diseño y la decoración taurina elegida para este lugar tan especial.

Seguidamente, el presidente de la entidad Juan Carlos Marín, ha dado la bienvenida a todos los invitados y ha agradecido su presencia, para pasar seguidamente a ver un vídeo de la evolución de las obras de realizadas en la nueva sede. A continuación, el presidente ha seguido su discurso haciendo una presentación de cada una de las partes que forman la sede, agradeciendo a las personas que han contribuido a llevar a cabo este proyecto, haciendo que este lugar sea uno de los más taurinos de nuestro pueblo. Seguidamente se ha hecho entrega de una placa de agradecimiento a D. Pascual Sánchez Martínez, por su trabajo desinteresado y ayuda prestada. También El Quite ha tenido un detalle con la familia Moreno Sanchez, muy merecido en estos momentos.

Homenaje a Prieto de la Cal

Homenaje al ganadero Prieto de la Cal / La Opinión

El acto de inauguración tenía también una parte muy especial, el homenaje por los 50 años como ganadero a D. Tomás Prieto de la Cal, un homenaje que ha moderado el crítico taurino Alejandro Martínez. Prieto de la Cal ha recordado su primera etapa de ganadero y su criterio que le lleva a mantenerse como un ganadero de referencia para los aficionados. Con gran emoción se ha vivido cada momento de un homenaje cercano, donde también han habido intervenciones audiovisuales del matador de toros Damián Castaño, del ganadero D. Fernando Cuadri y de los hijos de D. Tomás Prieto de la Cal, que han querido felicitarle con motivo de sus 50 años como ganadero.

El acto de inauguración tenía también una parte muy especial, el homenaje por los 50 años como ganadero a D. Tomás Prieto de la Cal, un homenaje que ha moderado el crítico taurino Alejandro Martínez

Al término del acto, se le ha hecho entrega al ganadero de un cuadro precioso pintado por José García Ramírez, Toro Tribal.

El acto ha sido clausurado por la alcaldesa de Calasparra, Teresa García, quien ha felicitado a la Asociación Taurina "El Quite de Calasparra" por la nueva sede.

A este evento de inauguración, también han asistido los ex alcaldes de Calasparra Jesús Navarro y José Vélez, así como el ex presidente de la Asociación Taurina El Quite Enrique Pérez. También han asistido miembros del equipo médico de Calasparra, de las Asociaciones Taurinas de Calasparra, la presidenta de la Fundación Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza, el presidente de la Hermandad de los Santos Martires Abdón y Senén, periodistas taurinos, el presidente de la Denominación de Origen Arroz de Calasparra José Martínez, el matador de toros Filiberto, Verónica Rodríguez, Pedro Pérez Chicote, y una larga representación de asociaciones, aficionados de Calasparra y de otros puntos de Murcia y otras regiones.

Desde la Asociación Taurina "El Quite de Calasparra" queremos dar las gracias a todos los socios y aficionados por todas las felicitaciones que nos están haciendo llegar, y por su presencia multitudinaria en este acto de inauguración.