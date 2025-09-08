Andrea Carrasco Egea es elegida Reina de las Fiestas 2025 de Puerto Lumbreras

Puerto Lumbreras ya tiene Reina de las Fiestas 2025: Andrea Carrasco Egea, que fue elegida el sábado entre las nueve damas y candidatas que aspiraban a alzarse con el título. El Baile, que celebró su 65ª edición, estuvo ambientado en un bosque encantado, pues, como es tradición, la temática correspondió con la carroza ganadora del Concurso de Carrozas 2024, en este caso, ‘El bosque encantado’ de la peña ‘La Casa del Árbol’. Se pudo vivir una noche mágica con brujas y hadas de la que disfrutaron más de de 2.200 personas.