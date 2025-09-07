Un mar de flores para felicitar a la Virgen de las Huertas de Lorca

Un mar de flores llenó anoche el santuario de la Virgen de las Huertas en la víspera de su día grande. Lejos quedaba a pesar de las precipitaciones que se registraban, la experiencia de 2024, cuando un apagón convertía la Misa en honor a la Real de las Huertas en uno de los eventos más solemnes que se recuerdan en la Ciudad del Sol, con el párroco bendiciendo a los presentes a viva voz; todo ello a la luz de las velas.

En esta ocasión, el servicio municipal de electricidad preparaba todo para evitar sobresaltos a los presentes. Y así, tras la multitudinaria serenata, la patrona de Lorca se preparaba para su día grande, que comenzará este domingo a las seis de la mañana con la «despertá». Continuando con eucaristías cada hora, la Misa Mayor llegará a las once. Por la tarde, a las siete, se celebrará el último oficio y, después la patrona recorrerá las calles de la barriada a la que da nombre.

Al respecto de la misa, cabe recordar que –como mencionaba el pregonero, Pedro Millán el pasado jueves– contará con la presencia de la Corporación Municipal que acudirá bajo mazas y con el Pendón de la Ciudad. Lo hará en Pleno desde donde cuenta la leyenda que el Rey Alfonso X el Sabio, entonces infante, montó su campamento. La misa será presidida por el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes. Y estará amenizada por el grupo de Coros y Danzas de Lorca que, como manda la tradición, interpretará la ‘Jota Lorquina’ y la bailará a los pies de la Patrona al terminar la celebración.

Tras ella, se entregará el título honorífico de Hermano Mayor de la Patrona al Grupo de Coros y Danzas Virgen de las Huertas, que amenizaba la Eucaristía, y el título de hermano de honor a D. Juan Antonio Alcaraz Navarro.