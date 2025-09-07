Archena inaugura el edificio municipal Miguel Medina tras una rehabilitación de 1,8 millones

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, y el delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Lucas, inauguraron anoche el remodelado edificio municipal Miguel Medina, un inmueble histórico reconvertido en espacio cultural, social y administrativo tras una inversión de 1,8 millones de euros financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El edificio, de casi 1.500 metros cuadrados y ubicado en una parcela de 4.000 en pleno centro de Archena, albergó durante décadas el antiguo colegio Miguel Medina.

La intervención ha permitido mejorar la eficiencia energética, preservar elementos arquitectónicos originales, incorporar ascensores y rampas para garantizar la accesibilidad, y dotar al inmueble de mobiliario y tecnología.

Fernando López Miras (c), Francisco Lucas (3i), Patricia Fernández (1i) y demás autoridades invitadas a la inauguración. / Ayto. Archena

"Hoy este edificio vuelve a recobrar vida gracias a los archeneros", subrayó López Miras, quien destacó que "la historia del antiguo colegio Miguel Medina es la historia de Archena y debe impulsarnos para conquistar el futuro". Por su parte, la alcaldesa Patricia Fernández señaló que "el Miguel Medina no es solo un inmueble, es parte de nuestra memoria colectiva. Recuperarlo es un acto de justicia con las generaciones que aquí aprendieron y convivieron".

La regidora recordó que este proyecto forma parte de una estrategia municipal más amplia que contempla diez iniciativas europeas en marcha con una inversión superior a diez millones de euros para transformar Archena "en una ciudad moderna, sostenible y llena de oportunidades".

Antes del acto oficial, las autoridades recorrieron las instalaciones acompañadas por arquitectos, técnicos y representantes de las empresas responsables de la rehabilitación, junto a los presidentes de Croem y Amusal. Posteriormente, se proyectaron dos vídeos sobre la historia del colegio y la evolución de las obras, y la jornada concluyó con la actuación del grupo murciano Los Parrandboleros.

El nuevo edificio Miguel Medina queda así a disposición de la ciudadanía como un espacio multiusos para actividades culturales, sociales y municipales, con vocación de convertirse en punto de encuentro para vecinos, asociaciones y colectivos locales.