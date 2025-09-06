Media docena de artesanos de Lorca viajarán a Madrid para mostrar sus trabajos

Seis artesanos de Lorca mostrarán sus creaciones y técnicas en una de las ferias internacionales más prestigiosas de regalos y decoración: Intergift. Así lo informaban fuentes municipales y de la Cámara de Comercio, organismos promotores de la expedición junto a la Comunidad Autónoma y el resto de entidades camerales de la Región, que viajarán a Madrid bajo el lema 'En buenas manos. Artesanía de la Región de Murcia'. De esta forma, la artesanía lorquina repite su presencia en el evento, al que acudirá un componente más de Artelor que en 2024.

Presencia lorquina en la feria de 2024. / L.O.

En concreto, la feria se celebrará en la Institución Ferial de Madrid (IFEMA) del 10 al 13 de septiembre, sirviendo el stand institucional como punto de encuentro para artesanos de toda la Región de Murcia, que podrán hacer uso del espacio para sacar el máximo partido a la muestra. De hecho, los artesanos lorquinos demostrarán su habilidad durante los tres días con demostraciones en vivo, lo que ofrecerá una visión directa del proceso de fabricación, permitiendo a los visitantes apreciar de cerca la destreza y el detalle que caracteriza a la artesanía murciana. Alfarería, taracea, elaboración de jarapas, complementos de moda y carpintería serán las disciplinas y productos que, a través de los maestros artesanos lorquinos, representarán al municipio de forma magistral en Intergift.

Contactos comerciales

Además, según los organizadores de la expedición, durante la feria –que cuenta con 86 ediciones en su haber– los representantes locales y autonómicos aprovecharán para invitar a los presentes a tomar parte en la próxima edición de Feramur, la Feria de Artesanía de la Región de Murcia, que tendrá lugar del 25 al 28 de septiembre en Ifelor coincidiendo con la Feria de Lorca, puesto que el encuentro está considerado como uno de los foros más importantes de captación de profesionales del sector a todos los niveles.