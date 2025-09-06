Lorca recuperará todas sus iglesias 'altas' antes de que acabe 2026

14 años después de los terremotos que propiciaron el inicio de las obras de recuperación de las iglesias situadas en los Barrios Altos de Lorca, ya se vislumbra el fin del proceso. Y es que, tras recuperar hace años San Pedro y Santa María –ambas en uso por parte de la Fundación Iniciativas 'El Gigante' y la Federación San Clemente respectivamente– en las próximas semanas darán comienzo las obras para rehabilitar la antigua parroquia de San Juan y la ermita de San Clemente.

En el primero de los casos, el pasado jueves se conocía la adjudicación de las obras por parte de la Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, entidad dependiente del Ministerio de Vivienda, que llevará a cabo una UTE conformada por la corporación lumbrerense 'Patrimonio Inteligente' y la lorquina 'Flores y Martínez'; mientras que para recuperar la ermita ya se ha formalizado el contrato por parte del Ayuntamiento con otra UTE, compuesta por las citadas empresas a las que se suma la también local 'Construcciones Tercilor'.

Iglesia de San Juan, acordonada por el riesgo de derrumbe. / Daniel Navarro

Destinada a albergar la sede del Foro Casco Histórico, que pretende convertirla en un centro de referencia para la interpretación y rehabilitación de fotografía histórica, el desacralizado templo de San Juan ha permanecido abandonado durante décadas. De hecho, tras años lastrado por las trabas burocráticas, los daños provocados por el fuerte episodio de lluvias que durante el pasado mes de marzo sufrió Lorca eran motivo suficiente para desbloquear el proceso, que se tramitaba por la vía de urgencia.

Con un importe total de 2,6 millones de euros, el proyecto de recuperación del histórico inmueble contempla la restauración y conservación de los elementos existentes, la cubrición y cierre de todos los espacios y el acondicionamiento general tanto interior como exterior; unos trabajos que deberán completarse en 14 meses. A este respecto, cabe recordar que la antigua iglesia está incluida en el Catálogo de Bienes Protegidos con el número 6 del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Lorca y Protección grado 2 de la Consejería de Cultura. Es del siglo XV y fue reconstruida en el XVII.

Parte de la ampliación del Castillo

En el caso de la Ermita, su recuperación se enmarca dentro del proyecto de ampliación de los espacios visitables del Castillo de Lorca. Con un presupuesto total de 2,7 millones –aportados por la Unión Europea– uno de los principales objetivos de los trabajos planificados será ampliar el conocimiento de la huella judía en España, que ya daba un paso de gigante con el descubrimiento hace años de la sinagoga situada en el interior de la alcazaba, única del país que no ha sido profanada por ninguna otra religión.

Ermita de San Clemente desde el aparcamiento del Parador de Turismo. / Daniel Navarro

De ese amplio presupuesto, medio millón será para San Clemente, con el objetivo de culminar su recuperación y musealizar el espacio, de manera que pueda ser abierto al público como parte de los atractivos de la Fortaleza del Sol. Al igual que San Juan, las lluvias han sido un azote constante para el edificio, que en 2022 sufría el derrumbe de uno de sus muros.

Ahora, las obras permitirán consolidar la estructura, así como restaurar los diferentes elementos arquitectónicos, recuperar las pinturas murales originales y crear un nuevo acceso al templo. En lo que respecta a la musealización se dotará de medios informáticos y virtuales que sirvan para obtener una visión panorámica e histórica del conjunto. Uno de los módulos de su interior hará un repaso por las iglesias y ermitas de Lorca, incluyéndose otro interpretativo. Del mismo modo, tanto en el interior como en los aledaños se llevarán a cabo excavaciones arqueológicas con el objeto de investigar la evolución del edificio desde su construcción en el siglo XIII hasta su abandono en el siglo XIX, corroborando o desechando la hipótesis de la existencia de una pequeña mezquita islámica.