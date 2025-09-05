Más de 6.000 visitantes pasaron por las oficinas de turismo de Lorca este verano

6.270 visitantes han pasado durante este verano por los puntos de información turística del municipio de Lorca. Así lo detallaba este viernes el edil responsable de Turismo, Santiago Parra, que se mostraba muy satisfecho con los números registrados en los pasados meses de julio y agosto; unas cifras que achacaba a "la gran oferta de actividades dirigidas a todos los públicos y el atractivo de la ciudad desde el punto de vista cultural y patrimonial".

Parra Soriano durante la comparecencia. / L.O.

En relación con el origen de los visitantes el concejal señalaba que, excepto en el caso de los turistas de procedencia nacional, el resto –internacional, regional y local– habrían crecido con respecto al año 2024, destacando el incremento de los propios lorquinos, que realizaban un 32% más de consultas. Por lo que respecta a la edad, casi la mitad de los visitantes registrados eran familias con niños y/o adultos de entre 30 y 45 años. En este sentido, Parra Soriano significaba que la ocupación hotelera a nivel local habría alcanzado el 64% en julio, mientras que en agosto se llegaba hasta el 75%, situándose como "el mes más alto en cifras del año hasta el momento.

El Castillo sigue liderando

A nivel de visitas, el edil responsable del ramo explicaba que, una vez, más el número más alto se ha registrado en la Fortaleza del Sol, seguido por el Palacio de Guevara y la antigua Colegiata de San Patricio, a la que se refería como "una de las sedes culturales y patrimoniales más destacadas de la ciudad, posicionando al casco histórico como eje de referencia para los turistas".

Visitas guiadas de todo tipo, gastronomía tradicional, cine de verano, exposiciones, estrenos de teatro, talleres artesanales, actividades deportivas, clases dirigidas a nuestros mayores, escuelas de verano y de conciliación, y, en definitiva, encuentros de todo tipo y para todas las franjas de edad eran algunos de los elementos que Santiago Parra señalaba como los responsables de hacer que la ciudad "vuelva a brillar cultural y turísticamente".