El Pleno de Lorca despide a Irene Jódar, que sustituirá a Francisco Lucas en el Congreso

Nueva jornada de emoción en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Lorca. Y es que, tras la despedida el pasado mes de abril de Diego José Mateos –anterior alcalde y líder del PSOE durante más de diez años– se volvía a convocar un Pleno extraordinario para aceptar la renuncia de Irene Jódar, edil socialista en el Consistorio durante los últimos seis años y que el próximo martes tomará posesión del acta que hasta ahora ocupaba Francisco Lucas en el Congreso de los Diputados.

Durante poco más de media hora, los portavoces de los diferentes grupos políticos y el propio alcalde, Fulgencio Gil, deseaban lo mejor a la próxima diputada por la Región de Murcia que, visiblemente emocionada, no dudaba en reiterar su compromiso con el municipio: "siempre estaré a vuestra disposición, para defender los intereses de Lorca y de la Región, y procurar que no se pierda ni un euro de las inversiones y proyectos que necesita el municipio".

Pleno extraordinario celebrado este viernes para despedir a Irene Jódar. / Daniel Navarro

"Me quedo con todo lo que me ha dado Lorca, que para mí ha sido muy importante tanto a nivel personal como a nivel profesional", aportaba Jódar Pérez. Asimismo, la que durante seis años ha sido concejala en la Ciudad del Sol señalaba que "me llevo la maleta llena de peticiones. En los últimos días han sido muchas las llamadas y mensajes; he tomado buena nota de ellas y espero poder defenderlas como se merecen en Madrid para mejorar Lorca y la Región en todos los aspectos".

Miguel Ángel Clemente será el sustituto

De esta forma siguen las novedades que el nombramiento de Lucas Ayala traía al panorama político lorquino, al que se incorporará un nuevo nombre: Miguel Ángel Clemente Miñarro, número 11 en las listas de la formación para las pasadas elecciones municipales. Muy vinculado a la Semana Santa lorquina a través del Paso Encarnado, su primer contacto efectivo con la política local se produjo durante la campaña electoral de 2023. Aunque aún no se ha determinado la fecha de su incorporación, todo apunta a que ésta se hará efectiva en el Pleno ordinario de septiembre, es decir, el último lunes del presente mes.