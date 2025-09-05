Mari Carmen Moreno deja la alcaldía de Águilas tras diez años en el cargo

Mari Carmen Moreno, regidora de Águilas durante diez años, ha formalizado en el Pleno de esta tarde su renuncia a la alcaldía de la localidad, que anunció el pasado 19 de agosto.

Moreno se ha despedido con un discurso lleno de emotividad tras más de dos décadas dedicadas a la política activa: "A pesar de todas las especulaciones que se puedan escuchar, entre ellas algunas machistas y misóginas de personas que, por suerte resultan irrelevantes para nuestra sociedad, me voy simplemente porque quiero y porque puedo. Lo hago después de una profunda y meditada reflexión, porque quiero acabar mi vida en política y volver a una profesión que me apasiona y que es la docencia. Me voy con mucha paz, tranquilidad y con el honor y el orgullo de haber sido la primera mujer alcaldesa de Águilas".

La ya exalcaldesa de Águilas ha agradecido durante su intervención las muestras de cariño que ha recibido desde que comunicó su decisión de dimitir, así como a lo largo de sus diez años como alcaldesa: Han sido diez años al servicio de los aguileños y del pueblo de Águilas. Diez intensos años que me han permitido trabajar por y para Águilas y sus gentes, con mis aciertos y con mis errores, pero siempre pensando en el interés general y en mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas".

"Quizá para algunos sea difícil de entender mi marcha porque, normalmente, los políticos se van o porque los echan los ciudadanos en las urnas, o porque aspiran a otros puestos de responsabilidad política mejores. Pero no, esto no ha sido así en mi caso, y aunque entiendo que a algunos les cueste comprenderlo, esto que yo hago debería de ser lo normal", ha añadido la socialista.

La primera regidora del municipio ha querido resaltar y agradecer "el trabajo de casi todos los funcionarios de esta casa. Sin ellos- ha asegurado- hubiera sido imposible todo lo conseguido y realizado, tenemos unos grandes profesionales que se merecen el mayor de los respetos".

Ha recordado también Moreno a los tres Equipos de Gobierno que han acompañado su paso por el Ayuntamiento: "Nada, pero nada de lo conseguido hubiera sido posible sin cada uno de vosotros y vosotras, sois grandes trabajadores pero mejores personas".

Para finalizar la exregidora se ha dirigido a Cristóbal Casado, quien tomará el bastón de mando el próximo día 19: "Quiero darte las gracias y decirte que tiene lo más importante que hay que tener en política, valentía. La valentía es fundamental para adoptar medidas y decisiones que van a afectar directamente a la vida de las personas. Además, conoces perfectamente la administración de nuestro municipio y su tejido asociativo y empresarial por eso creo que esta Alcaldía no se puede quedar en mejores manos".

"Sin más me despido de todos, me voy con mucha paz, a pesar de los momentos duros, he sido muy muy feliz con todos vosotros", ha concluido mientras abandonaba el salón de Plenos del Ayuntamiento entre aplausos y con su bolso rojo colgado al hombro.