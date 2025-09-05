Cehegín celebra el 50 aniversario de la Cofradía del Santo Sepulcro con una gran exposición y una procesión extraordinaria. Así lo informó el Ayuntamiento de Cehegín que la Cofradía de Damas y Caballeros del Santo Sepulcro conmemora este año el 50 aniversario de su constitución canónica en 1975. Para celebrar esta efeméride, se ha preparado un completo programa de actividades que ha sido anunciado por la alcaldesa, Alicia del Amor, y el presidente de la cofradía, Diego Fernández Berengüí.

Exposición

El eje central de la programación será la exposición inédita “Stmo. Cristo Yacente: Arte y Devoción”, que se celebrará del 4 al 26 de octubre en la Ermita de la Soledad de Cehegín. La muestra reunirá tallas de Cristo Yacente que procesionan en la Semana Santa de la comarca del Noroeste y en Mula, permitiendo apreciar tanto el valor artístico de estas imágenes como la riqueza devocional y la singularidad de cada cofradía participante. Entre ellas destacan la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Mula, la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Bullas, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Caravaca de la Cruz, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Calasparra, la Cofradía del Santo Sepulcro y Santo Silencio de Moratalla, la Cofradía de Damas y Caballeros del Santo Sepulcro de Cehegín y, como invitada especial, la Hermandad Parroquial del Santo Sepulcro de San Martín de la Vega (Madrid).

La exposición abrirá los sábados y domingos durante todo el día, y los grupos podrán concertar visitas entre semana con cita previa. Junto a la muestra, se desarrollará un ciclo musical compuesto por cuatro conciertos que tendrán lugar cada sábado por la tarde: un cuarteto de viento-metal, un quinteto de la Orquesta Filarmónica de Cehegín, la Banda de Cornetas y Tambores del Santo Sepulcro de Cehegín y el Coro Ciudad de Cehegín.

Procesión extraordinaria

Los actos conmemorativos culminarán el sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, con la tradicional solemne misa de difuntos y una procesión extraordinaria. En ella, la Cofradía del Santo Sepulcro desfilará con sus manolas y caballeros acompañando a sus titulares, el Santísimo Cristo Yacente y Nuestra Madre en la Soledad del Sepulcro. El cortejo contará con el acompañamiento musical de la Banda de Cornetas y Tambores de la cofradía y con la participación de todas las cofradías presentes en la exposición, otras invitadas de dentro y fuera de la Región de Murcia, así como las cofradías locales.