Cehegín acoge durante las Fiestas Patronales la campaña de Ecovidrio ‘La Peña Recicla’

Ecovidrio y el Ayuntamiento de Cehegín, pondrán en marcha, durante las Fiestas Patronales, la campaña de sensibilización “La Peña Recicla” para promover el reciclaje de vidrio entre todos los peñistas y vecinos del municipio. Así lo han anunciado en el día de hoy el concejal de Medio Ambiente, José Antonio Zafra y el representante de Ecovidrio, Manuel Sala.

La iniciativa, que se desarrollará durante los días 11, 12 y 13 de septiembre, reta a todas las peñas a participar en el concurso y competir entre ellas para reciclar el mayor número de kg de vidrio posible durante estos días. La peña más recicladora se llevará un lote de productos de la tierra.

Una báscula gigante

Presentación de la campaña / La Opinión

Para el desarrollo del concurso, Ecovidrio colocará una báscula gigante en el Recinto Ferial. Los peñistas deberán acudir esos días a la báscula en horario de 13.00h a 17.00 horas para pesar y reciclar sus residuos de envases de vidrio. Varios educadores pesarán el vidrio y llevarán el control de kg reciclados por cada una de las peñas, entregando un obsequio a todos los que participen. Además, una ecopatrulla visitará los mismos días a las peñas festeras animando a que participen en el concurso y reciclen todos los envases de vidrio que generen.

Por otra parte, los peñistas podrán subir sus fotos más sostenibles a las redes sociales con el hashtag #LaPeñaRecicla.

De igual manera, hoy se han hecho entrega a la peña ‘Los Sarretazos’ del premio que les acredita como los más recicladores de la pasada edición de la campaña ‘La Peña Recicla’, que tuvo lugar durante la celebración de las Fiestas Patronales de 2024.

‘Los Sarretazos’ logró recuperar 339 kilogramos de residuos de envases de vidrio del total de 1.602 kg que se reciclaron durante la celebración de ‘La Peña Recicla’ del pasado año, por lo que han recibido el premio consistente en un lote de productos de la tierra envasados en vidrio.