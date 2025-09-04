Vox Lorquí exige la dimisión “inmediata” del alcalde y la secretaria general ante supuestos delitos de corrupción política

El portavoz del Grupo Municipal Vox en Lorquí, Rafael Delgado, ha atendido esta mañana a los medios de comunicación para denunciar lo que considera “un hecho gravísimo que mancha el buen nombre de nuestro municipio”.

La Fiscalía ha solicitado la imputación del alcalde y de la secretaria general del Ayuntamiento por presunta prevaricación administrativa y falsedad en documento público, al haber manipulado y falsificado la Relación de Puestos de Trabajo, concretamente en lo relativo al puesto de jefe de Urbanismo.

Delgado ha subrayado que “esto no es un error administrativo ni un malentendido, estamos hablando de actuaciones presuntamente ilegales que afectan directamente a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”.

En palabras del portavoz de Vox, “un alcalde que presuntamente falsifica documentos públicos y una secretaria general que participa en ello no son dignos de representar a Lorquí. El Ayuntamiento no puede convertirse en el cortijo de unos pocos, ni en el lugar donde se manipulan papeles para beneficio personal o político”.

Por ello, Vox exige la dimisión inmediata del alcalde y de la secretaria general: “No pueden seguir ni un minuto más al frente de este Ayuntamiento mientras pesan sobre ellos acusaciones tan graves. Por respeto a los vecinos, por respeto a la legalidad y por respeto a la democracia, deben marcharse ya”, ha afirmado Delgado.

Vox estudia personarse como acusación popular en la causa

Asimismo, el portavoz de Vox en Lorquí ha anunciado que el equipo jurídico del partido estudia la posibilidad de personarse como acusación popular en esta causa, “como estamos haciendo a lo largo y ancho de toda España, ante supuestos delitos de corrupción política”.

Delgado también ha adelantado que en el próximo pleno de septiembre Vox presentará una iniciativa para pedir la dimisión no solo del alcalde y de la secretaria general, sino también de la concejal de Urbanismo, “ya que en el Ayuntamiento de Lorquí se ha permitido la inauguración del campo de fútbol Juan de la Cierva y del antiguo consistorio sin contar con las certificaciones de seguridad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”.

Finalmente, el portavoz ha asegurado que desde Vox “seguiremos vigilando, denunciando y defendiendo siempre los intereses de los vecinos de Lorquí. Basta ya de oscurantismo y de engaños. Queremos un Ayuntamiento limpio, transparente y al servicio de la gente, no de quienes lo usan para sus propios fines”.