Moreno deja este viernes la alcaldía de Águilas tras una década en el cargo

La alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, del PSOE, renunciará este viernes a su cargo en un pleno municipal extraordinario tras una década como regidora de la localidad costera, que ha gobernado durante tres mandatos, dos de ellos con mayoría absoluta.

Moreno (Águilas, 1976) anunció el pasado agosto su renuncia alegando motivos personales y la sucederá en el cargo el concejal Cristóbal Casado, que tomará posesión de su cargo en el pleno municipal el 19 de septiembre.

De forma accidental, durante las dos próximas semanas, ejercerá de alcaldesa la concejala Rosalía Casado.

La renuncia de Moreno a la alcaldía supone también el fin de su carrera política, según ha confirmado ella misma, que abandonó la secretaría general del PSOE aguileño en diciembre de 2023 tras once años al frente del partido.

Casada y madre de dos hijos, Moreno es licenciada en bioquímica y profesora de secundaria y este curso se reincorpora a su puesto como profesora de biología en un instituto de la Región.

Antes de ser la primera mujer alcaldesa de Águilas fue diputada regional del grupo parlamentario del PSOE en la Asamblea Regional y concejala en la oposición durante una legislatura.