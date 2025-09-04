Jesús Romero, que llegó por sustitución, abre la primera Puerta Grande de la Feria de Calasparra

Primera tarde de feria en Calasparra, donde el público se fue con buen sabor de boca. Jesús Romero se llevó un trofeo por burel, abriendo la primera puerta grande de la feria. Mario Vilau consiguió un trofeo y demostró sus buenas maneras. Más de media entrada en la portátil municipal, en un encierro de Pincha, escasos de presentación y de buen juego.

Abrió feria Jesús Romero, que sustituía a Martin Morilla, quien saludó a su oponente, un novillo con una presencia impropia para el calado de una feria como la de Calasparra, aunque astifino de pitones y de gran juego. En varas apenas un pinchacito. Con la franela, Romero inició en redondo con una tanda de derechazos. El novillo, noble y que metía bien la cabeza, propició el lucimiento del alcalarreño que dibujó cuatro naturales con sabor. Cerro como empezó, rodillas en tierra en vibrantes muletazos. Estocada ladeada. Oreja y petición de la segunda.

Mucho mejor con el capote el de Guadalajara en su segundo, lanceando junto a la línea de picadores. Castigo justo en varas y en banderillas como el resto los tres pares a novillos justos de presencia, persiguiendo el novillo hasta tablas a los banderilleros, sin que nadie hiciera un solo quite. Sacó Romero al novillo hasta los medios doblándose con él. El novillo tenía codicia y se movía con alegría, dando lugar a que el joven novillero llevará a cabo una faena basada en el pitón derecho y a la que le sobró algo de velocidad. Por el izquierdo el bicho protestaba y no hubo continuidad. La vistosa faena la remató con manoletinas. Estocada trasera. Oreja

En el primero de su lote, Cristian González se mostró desconfiado con el capote ante otro novillo falto de presencia, aunque bien armado. Más entonado el salmantino con la muleta, ante un novillo más complicado que incluso, estuvo a punto de echarle mano un par de veces, corriendo la mano baja en el toreo en redondo, dejó claro su estilo clásico. Por el pitón izquierdo, también se estiró con gusto y mucho más seguro y relajado. Abrochó la faena con media estocada. Aplausos.

El segundo de su lote también sacó los colores a González quien se volvió a mostrar desconfiado reculando a cada lance. En varas el novillo apretó con fuerza hasta llevar a tablas al caballo. En banderillas, un mitin, hasta una en los cuartos traseros. En la muleta, aunque estuvo algo más sosegado, no llegó a acoplarse, a pesar de que lo intentó con ganas, ante un novillo que se paró muy rápido. Pinchazo y media. Palmas.

A portagayola saludo el catalán Mario Vilau, a su primero. El novillo que se retardo en el encierro de la mañana, para lancear después también de rodillas y cerrar la suerte con chicuelinas. El novillo en la misma línea, vareado y sin cuajo. Muy valiente el catalán con la muleta, haciendo el pase cambiado de rodillas y cerrar el primer encuentro con un primoroso pase de pecho. Muy decidido y con hambre de triunfo continuo ante un novillo con clase, pero más parado, dibujando derechazos y naturales de muy buena factura, cerrando la suerte haciendo el teléfono, entre los pitones del novillo. Concluyó. De pinchazo hondo y descabello al tercer intento. Aplausos.

Vilau repitió en el sexto a portagayola, ante un novillo aplaudido en varas. Vibrante inicio en la franela, rodillas en tierra. El novillo se paró y el catalán se pegó un arrimón demostrando las buenas maneras que tiene. Estocada. Oreja