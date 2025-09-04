La Isla del Fraile saca a la luz su gran valor arqueológico

Los trabajos de excavación realizados en las últimas dos semanas en la Isla del Fraile continúan aumentando su valor arqueológico. «Cada campaña revela nuevos datos que confirman el potencial de este yacimiento para reescribir la historia del Mediterráneo», explican con entusiasmo los directores del proyecto dedicado a estas excavaciones, Alejandro Quevedo (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y Juan de Dios Hernández García (Museo Arqueológico de Águilas).

Alejandro Quevedo y Juan de Dios Hernández dirigen el proyecto / Jaime Zaragoza

Hasta el yacimiento se desplazaron Elena Ruiz, directora del Teatro Romano de Cartagena; Andrés Martínez, director del Museo Arqueológico de Lorca; y Carlos García, arqueólogo territorial de Águilas.

Entre los resultados más significativos de este año destaca la confirmación de una nueva fase perteneciente a época bizantina. Hasta la fecha se sabía que la isla había sufrido un colapso abrupto en la segunda mitad del siglo V d.C. para el que los investigadores aún buscan respuestas. Ahora, gracias al material cerámico y numismático, se ha detectado que al menos se produjo una cierta circulación también en el siglo VI d.C.

Asimismo, se ha identificado un horno de época tardorromana que confirma la producción de cerámica en la isla, una hipótesis que se había planteado en años anteriores ante la aparición de un torno de alfarero romano y ánforas locales que fueron bautizadas como ‘Isla del Fraile 1’. Estos hallazgos muestran que la isla fue un centro productor además de un enclave privilegiado para el comercio. Gran parte de las cerámicas que se documentan cada campaña provienen del Norte de África, de la costa de Turquía, Italia o la Bética, entre otras regiones, ilustrando las dinámicas conexiones del islote con diversos puntos del Mediterráneo.

Los descubrimientos consolidan su candidatura al Premio Nacional de Arqueología

Este 2025 también se han documentado nuevos enterramientos de la maqbara islámica, un cementerio de los siglos XII-XIII d.C. que suma ya una docena de individuos. Su estudio forma parte de una tesis doctoral actualmente en curso que subraya la apuesta del proyecto por reforzar la investigación arqueológica tanto en el yacimiento como en el resto del municipio.

El material excavado será estudiado y presentado en diversos congresos internacionales. «Desde el primer momento la divulgación ha sido una de nuestras señas de identidad, que también pasa por la concienciación a través de charlas en colegios e institutos», subraya Juan de Dios Hernández García.