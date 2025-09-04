Las fiestas de la Virgen de las Huertas de Lorca arrancan con el pregón de Pedro Millán

"Huerta de Lorca, vientre fértil de esta tierra, donde el agua se hace vida en las acequias y el sol madura con paciencia las naranjas"... Así comenzaba Pedro Millán, presidente de la Real Hermandad de la Virgen de las Huertas, su pregón de las fiestas patronales, que servía de pistoletazo de salida al extenso programa ideado por la Asociación de Vecinos de la Barriada que, cada año, pone en marcha la tradicional 'Feria Chica'.

Y así, uniendo todos los sentimientos que se reúnen alrededor de la patrona de la Ciudad del Sol, junto a "la tradición de todo un pueblo que renace cada vez que llega septiembre", Millán tomaba el relevo de Pepín Jiménez, otro lorquino de pro cuyo bando servía para arrancar los festejos en 2024 y que, en esta ocasión, hacía de maestro de ceremonias.

Pepín Jiménez, pregonero en 2024. / Daniel Navarro

Todo ello bajo la atenta mirada de Santa María la Real de las Huertas, puesto que, a diferencia de otras ocasiones, la lectura se realizaba en el interior del Santuario. Un Santuario que también era protagonista del texto de Millán, que recordaba las mil y una vicisitudes que ha superado el histórico edificio, triunfando siempre como muestra de la Fe de los lorquinos. Y así, con una despedida al párroco D. Ángel Soler, cuyo relevo llegará en breve, y una petición a las administraciones para la puesta en marcha de forma definitiva del proceso de restauración del Santuario, terminaba el acto, que culminaba entre los ecos de los 'vivas' a la Virgen de las Huertas y a Lorca.

Millán hacía un repaso por las dificultades que ha afrontado en Santuario a lo largo de los años. / Daniel Navarro

La más segura

Miles de personas pasarán a lo largo de los días por la barriada de la Virgen de las Huertas con el objetivo de disfrutar del extensísimo programa de la Feria 'Chica', y para garantizar la seguridad y la presencia de los servicios municipales oportunos, el Ayuntamiento ha dispuesto un plan acorde. Así, según fuentes municipales, la seguridad, la movilidad y la asistencia estarán garantizadas durante las celebraciones.

Para ello, el operativo de seguridad implementa más de 240 servicios, incluyendo agentes de paisano, además de un ‘Punto Seguro’, y se aplicarán medidas extraordinarias de tráfico, reforzando la señalización de itinerarios hacia espacios de aparcamiento disuasorios. En este punto, cabe destacar que las labores de seguridad serán llevadas a cabo tanto por agentes de paisano como por agentes de uniforme de la Policía Local de Lorca y personal de seguridad privada; y se llevará a cabo un control exhaustivo del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Además, la Unidad equina se sumará en grandes aglomeraciones.

El alcalde supervisaba los preparativos horas antes del inicio de las fiestas. / L.O.

Por su parte, Limusa desplegará a la totalidad de su plantilla de Limpieza Viaria y Recogida, lo que supone un plan intensivo de barrido manual y mecánico, fregado y baldeo continuado, con un servicio cíclico de vigilancia y mantenimiento, además instalar más de una treintena de nuevos contenedores en el área de celebración

Todo ello, para mantener la limpieza de un espacio que contará con las tradicionales casetas de turrón, numerosos puestos de artesanía y como novedad un tarotista africano; también el Chiringuito de Coros y Danzas Virgen de las Huertas, que seguirá ofreciendo, como lo lleva haciendo desde hace cuatro décadas, la mejor gastronomía tradicional lorquina. Del mismo modo, cabe destacar que para los más pequeños, en la zona del 'Puente La Pía', se montará más de una decena de atracciones: camas elásticas, coches de choque, un master, carruseles, pista americana, jumping, globo, baby, coches infantiles, tómbolas, puestos de comida rápida, gofres y churros con chocolate.