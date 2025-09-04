La Comisión de Festejos de Caravaca inicia una etapa con Antonio Reinón al frente

La nueva Comisión de Festejos se constituyó en un acto celebrado en la Casa de la Cruz. Los representantes de los bandos, de la propia Comisión de Festejos, de la Cofradía de la Vera Cruz y del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz se reunieron para dar inicio a esta etapa. Al inicio del acto, la secretaria de la Cofradía de la Vera Cruz, Antonia Leonor Martínez, dio lectura al acta de nombramiento de Antonio Reinón Fernández como nuevo secretario general, recordando que fue propuesto conjuntamente por moros, cristianos y caballistas.

A continuación, se procedió a la firma del documento de constitución del máximo órgano de gobierno de la Comisión de Festejos que está presidida por Jesús López Baquero, como hermano mayor de la Cofradía de la Vera Cruz; Antonio Reinón Fernández, como secretario general; Alfonso Sánchez Vázquez, como secretario de actas; Ginés Bernal Sánchez, como tesorero; como representantes del Bando Moro, su presidenta, Gloria Gómez Sánchez, y como miembros activos, Loli Sánchez Carreño y Dolores Giménez Reina; por el Bando Cristiano, su presidente, Antonio Torrecilla García-Melgares, y representando a los grupos Miriam Castillo Soria e Isidro Castaño de Gea; por el Bando de los Caballos del Vino, su presidente, Jesús Torres Galiano, y como miembros activos Julián López García y Pedro José Salcedo Rodríguez; como delegado para la UNDEF, en funciones, José Juan González Giménez; y como representantes del Ayuntamiento, los concejales Joaquín Zaplana García y Anastasio Aznar Díaz.

Constitucción de la Comisión de Festejos / Enrique Soler

Tras la firma del acta, el anterior secretario general, Simón Laborda, hizo entrega del medallón a quien le sucede en el cargo, Antonio Reinón, al que deseo una buena gestión en esta nueva etapa.

El nuevo secretario atendió a los medios de comunicación y comentó que “Simón me ha entregado el medallón y, a partir de ahora, lo llevaré con orgullo intentando representar, de la mejor manera posible, el puesto que se me ha confiado”. “Tenemos muchos retos por delante – añadió – y mucha ilusión para afrontarlos, hay varias propuestas en la que tenemos que ponernos de acuerdo, para analizarlas bien, madurarlas y ponernos a trabajar; tenemos buenas vibraciones y creo que podremos hacer una buena gestión siempre pensando en nuestra Santísima Cruz”.

La Comisión de Festejos debe ser una piña, un órgano bien engrasado que funcione muy bien; desde la Cofradía vamos a apoyar todo lo que podamos y como el movimiento se demuestra andando vamos a iniciar esta etapa contentos y esperanzados Jesús López — Hermano Mayor

López Baquero comentó que “la Comisión de Festejos debe ser una piña, un órgano bien engrasado que funcione muy bien; desde la Cofradía vamos a apoyar todo lo que podamos y como el movimiento se demuestra andando vamos a iniciar esta etapa contentos y esperanzados, creo que los bandos han acertado con la propuesta de Antonio Reinón como secretario y ratificado el nombramiento con sumo agrado”. “Cada vez me sorprendo más – añadió – del trabajo que hemos asumido, pero lo aceptamos con gusto, con ganas y con ilusión”.

Zaplana, concejal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Caravaca, manifestó que “vamos a apoyar todo lo que podamos, pues para intentar que las Fiestas de la Cruz salgan todavía mejor que lo que han estado saliendo; vamos a trabajar para que así sea”.

Toma posesión como secretario general de la Comisión de Festejos

Antonio Reinón toma posesión como Secretario de Comisión de Festejos / Enrique Soler

Antonio Reinón Fernández tomaba posesión del cargo de secretario general de la Comisión de Festejos de la Cofradía de la Vera Cruz. El acto ha tenido lugar en el transcurso de la misa del peregrino celebrada en la basílica y ha contado con la presencia del hermano mayor de la institución religiosa, Jesús López Baquero, así como de la Junta Representativa que preside y de la que ha entrado a formar parte Antonio Reinón como miembro de pleno derecho, según los estatutos de la Cofradía de la Vera Cruz.

El acto se ha celebrado en la basílica de la Vera Cruz en el que también recibió la insignia de la Junta Representativa que preside López Baquero

Durante la celebración, el rector de la basílica, Emilio Sánchez, ha bendecido la cruz de hermano cofrade que más tarde él mismo impuso al nuevo secretario general de la Comisión de Festejos, así como la insignia de la Junta Representativa que le fue entregada por el hermano mayor. En el mismo acto también han recibido este distintivo, como colaboradores de la Cofradía, José Daniel Ansón, que participará en el área de Música, y Paquita Baquero, que lo hará en la organización de las procesiones.

Acción de gracias

La basílica de la Vera Cruz acogerá el próximo domingo, primero del mes de septiembre, la misa para enfermos e impedidos con la que se inicia anualmente el programa del Quinario de la Exaltación de la Cruz, en la que participarán las personas que son atendidas por la Hospitalidad de Lourdes y los ancianos de la residencia que se puedan desplazar para participar presencialmente en la ceremonia. La colecta se dedicará, como viene siendo habitual en los últimos años, a la Fundación Jesús Abandonado.

Esta celebración eucarística también servirá como acción de gracias por el trabajo pastoral del que ha sido rector de la basílica de la Vera Cruz durante los últimos nueve años, el sacerdote Emilio Andrés Sánchez Espín, que iniciará en los próximos días una nueva etapa como párroco en la Iglesia de Nuestra Señora de las Lágrimas de Cabezo de Torres. Una vez finalizada la celebración, tendrá lugar una comida homenaje al presbítero en el restaurante Salones Castillo.