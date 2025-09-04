Los azules de Lorca aúnan religión y cultura en el inicio de curso

Religión, cultura, patrimonio y solidaridad. Estas son las temáticas sobre las que gira la programación del Paso Azul en este inicio de curso. Así, aunque el culmen será la celebración de la festividad de los Dolores Gloriosos y el XXVIII aniversario de la coronación canónica de la Stma. Virgen de los Dolores el próximo día 15, también se llevará a cabo la inauguración de exposición extraordinaria ‘Del papel al milagro. Bocetos que cambiaron la historia’, que mostrará una selección del material gráfico, pictórico y escultórico empleado como parte del proceso creativo de diferentes elementos patrimoniales de la cofradía.

El presidente del Paso Azul, Miguel Ángel Peña, durante la presentación. / Daniel Navarro

La muestra, que será inaugurada el próximo 11 de septiembre a las 20:30 horas, será visitable hasta el 8 de diciembre. En este sentido, cabe recordar que el programa de actos daba comienzo hace días con la puesta en marcha de una nueva edición de la Recogida de material escolar a beneficio de Cáritas. Por otro lado, durante la Paraliturgia de Exaltación de la Santa Cruz, que tendrá lugar el domingo 14 a las 20:30 horas, se bendecirán las dos puertas laterales del altar mayor, catalogadas como BIC, que han sido restauradas durante los últimos meses gracias a la Fundación Paso Azul y la colaboración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Nuevo manto para la Virgen

Por último, y coincidiendo con el ‘Día de los Dolores Gloriosos de la Virgen’, la iglesia de San Francisco acogerá, a las 12 horas, el rezo del Ángelus; a las 20 horas, el rezo del Santo Rosario y a las 20:30 horas, la Misa de los Dolores Gloriosos de la Virgen oficiada por el consiliario y vicario episcopal don Francisco Fructuoso Andrés quien -también- bendecirá el nuevo manto de camarín de la Santísima Virgen de los Dolores, un proyecto impulsado por la Asociación de la Virgen y que fue presentado la pasada Semana Santa.

Miguel Ángel Peña y Tana García explican los detalles del nuevo manto a los presentes. / Daniel Navarro

Durante la presentación, el presidente de la Hermandad de Labradores, Miguel Ángel Peña, destacaba que "la celebración de los Dolores Gloriosos supone una oportunidad para reencontrarnos tras el verano y comenzar el nuevo curso en nuestra sede de San Francisco, unidos en hermandad y acompañados de Nuestra Madre Dolorica. Por ello, animo a todos los azules a participar de todos estos actos organizados en honor de nuestra titular".